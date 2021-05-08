Ткаченко пояснив, чому до Росії продається велика кількість українських серіалів
Закону, який забороняв би продавати українські фільми, не існує, зазначив Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що до Росії продається велика кількість серіалів, які виробляються в Україні. Про це Ткаченко сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, відповідаючи на питання про продаж прав на український серіал «Папік» підсанкційному російському телеканалу.
«Насправді не тільки серіал «Папік» був проданий. Багато українських серіалів, які виробляються в Україні, з українськими акторами, продаються в Росії», – розповів Ткаченко.
Він зазначив, що «закону, який забороняв би продавати таку продукцію, не існує».
Також міністр прокоментував виробництво українських серіалів російською мовою.
«Стосовно російської мови й україномовного контенту, то я завжди був прихильником 100% української мови на телебаченні. Тому що це дозволило б просувати й українську ідентичність, і перезавантажити економічну модель», – додав Ткаченко.
Міністр підкреслив, що економічна модель достатньо важлива для каналів.
«З економічною моделлю виготовляти тільки українською мовою, не маючи доступу до грошей, які канали отримують з Росії для фінансування власного виробництва серіалів, буде непросто», – сказав Ткаченко.
Він зазначив, що економічна модель має серйозний вплив на позицію телеканалів, коли вони виготовляють продукцію.