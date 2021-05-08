Ткаченко пояснив, чому до Росії продається велика кількість українських серіалів

Багато українських серіалів, які виробляються в Україні, з українськими акторами, продаються в Росії

Закону, який забороняв би продавати українські фільми, не існує, зазначив Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що до Росії продається велика кількість серіалів, які виробляються в Україні. Про це Ткаченко сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, відповідаючи на питання про продаж прав на український серіал «Папік» підсанкційному російському телеканалу.

«Насправді не тільки серіал «Папік» був проданий. Багато українських серіалів, які виробляються в Україні, з українськими акторами, продаються в Росії», – розповів Ткаченко.

Він зазначив, що «закону, який забороняв би продавати таку продукцію, не існує».

Також міністр прокоментував виробництво українських серіалів російською мовою.

«Стосовно російської мови й україномовного контенту, то я завжди був прихильником 100% української мови на телебаченні. Тому що це дозволило б просувати й українську ідентичність, і перезавантажити економічну модель», – додав Ткаченко.

Міністр підкреслив, що економічна модель достатньо важлива для каналів.

«З економічною моделлю виготовляти тільки українською мовою, не маючи доступу до грошей, які канали отримують з Росії для фінансування власного виробництва серіалів, буде непросто», – сказав Ткаченко.

Він зазначив, що економічна модель має серйозний вплив на позицію телеканалів, коли вони виготовляють продукцію.