Законопроєкти про Конституційний суд розглянуть на наступному пленарному тижні, – Арахамія

Законопроєкти можуть з’явитися в порядку денному Верховної Ради не раніше 15 грудня

Напрацьовані законопроєкти про Конституційний суд можуть з’явитися у порядку денному Верховної Ради на наступному пленарному тижні. Про це сказав глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у суботу перед спільним засіданням керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій.

«Я думаю, на наступному пленарному тижні... на цьому пленарному тижні цього нема у проєкті порядку денного, і я думаю це буде наступного пленарного тижня», – сказав глава фракції.

Також він зауважив, що питання щодо законопроєктів буде піднято на сьогоднішній нараді.

«Ми вирішили разом із Єрмаком, керівником Офісу Президента, зустрітись із лідерами усіх фракцій і погодити цей процес, тому що, не зважаючи на те, хто там буде автором чи хто яким чином буде вносити, треба до кінця цього року вже у першому (читанні) і в цілому прийняти цей законопроєкт про повернення електронного декларування, бо є ризики, що, якщо ми його не приймемо, тоді всі суб’єкти декларування не будуть подавати свої декларації за 2020 рік. Цього не можна допустити, треба розв'язати це питання як можна скоріше.

Він також зазначив, що президентський законопроєкт відрізняється від того, який був напрацьований робочою групою по КСУ «суворістю покарання по декількох питаннях».

«Президент наполягає на тому, щоб була в’язниця, а робоча група – щоб це була кримінальна відповідальність з великими штрафами, без в’язниці», – пояснив нардеп.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на суботу, 28 листопада, велику нараду, під час якої будуть обговорювати ключові питання, які розглядатиме парламент у грудні.