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    Хворий на Covid-19 Разумков у суботу збирає нараду з Єрмаком, Шмигалем і головами фракцій

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    Дмитро Разумков вестиме нарду онлайн - Хворий на Covid-19 Разумков у суботу збирає нараду з Єрмаком, Шмигалем і головами фракцій
    Дмитро Разумков вестиме нарду онлайн

    Тема наради – робота парламенту в грудні

    Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у суботу, 28 листопада, збирає нараду за участю голів парламентських фракцій, глави уряду Дениса Шмигаля і керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

    Відомо, що нарада має відбутися об 11 годині.

    «Це буде робоча нарада щодо ключових питань, які розглядатимуться парламентом у грудні. Запрошені керівники фракцій, прем‘єр-міністр України, керівник Офісу президента та його заступники. Дмитро Олександрович братиме участь у нараді онлайн», - повідомило «Главкому» джерело у Раді.

    Нардеп Ярослав Железняк також повідоми впро нараду і додав, що зустріч відбудеться офлайн, «але наша президія Ради, хто ще з ковідом, на онлайн підключенні».

    «Склад серйозний. Останнього разу такий збір пам'ятаю, як тільки ввели карантин», - розповів депутат.

    Очікується, що учасники наради обговорять проєкт Держбюджету-2021, законопроєкти щодо «конституційної кризи», законопроєкт про призначення глави НАБУ, а також проєкти законів про підтримку бізнесу й відстрочення РРО.

    Напередодні хворий на коронавірус Разумков дав про себе вісточку. Він повідомив, що почувається  значно краще, але результат тесту досі «позитивний». Як відомо, коронавірус у спікера парламенту Дмитра Разумкова виявили 11 листопада. 

    Минулого тижня народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський повідомив, що близько 75 народних депутатів хворіють на новий коронавірус Covid-19.

    Раніше народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що проєкт бюджету України на 2021 рік не встигнуть ухвалити до 1 грудня.

    Теги: Верховна Рада депутат бюджет Держбюджет карантин робота Дмитро Разумков Андрій Єрмак Денис Шмигаль коронавірус
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