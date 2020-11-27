Хворий на Covid-19 Разумков у суботу збирає нараду з Єрмаком, Шмигалем і головами фракцій

Тема наради – робота парламенту в грудні

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у суботу, 28 листопада, збирає нараду за участю голів парламентських фракцій, глави уряду Дениса Шмигаля і керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Відомо, що нарада має відбутися об 11 годині.

«Це буде робоча нарада щодо ключових питань, які розглядатимуться парламентом у грудні. Запрошені керівники фракцій, прем‘єр-міністр України, керівник Офісу президента та його заступники. Дмитро Олександрович братиме участь у нараді онлайн», - повідомило «Главкому» джерело у Раді.

Нардеп Ярослав Железняк також повідоми впро нараду і додав, що зустріч відбудеться офлайн, «але наша президія Ради, хто ще з ковідом, на онлайн підключенні».

«Склад серйозний. Останнього разу такий збір пам'ятаю, як тільки ввели карантин», - розповів депутат.

Очікується, що учасники наради обговорять проєкт Держбюджету-2021, законопроєкти щодо «конституційної кризи», законопроєкт про призначення глави НАБУ, а також проєкти законів про підтримку бізнесу й відстрочення РРО.

Напередодні хворий на коронавірус Разумков дав про себе вісточку. Він повідомив, що почувається значно краще, але результат тесту досі «позитивний». Як відомо, коронавірус у спікера парламенту Дмитра Разумкова виявили 11 листопада.

Минулого тижня народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський повідомив, що близько 75 народних депутатів хворіють на новий коронавірус Covid-19.

Раніше народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що проєкт бюджету України на 2021 рік не встигнуть ухвалити до 1 грудня.