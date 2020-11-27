Конституційна криза: стало відомо, коли Венеціанська комісія може надати роз’яснення

Отримання відповіді дозволить українській владі підготувати «комплексну та системну реформу Конституційного суду»

Венеціанська комісія може надати свій висновок щодо ситуації з Конституційним судом України до 10 грудня.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зазначається, що на засіданні Нацради з питань антикорупційної політики можливі терміни отримання висновків від Венеціанської комісії назвав народний депутат і голова комітету Ради з питань правової політики Андрій Костін.

Він зазначив, що отримання відповіді дозволить українській владі підготувати «комплексну та системну реформу Конституційного суду».

Як відомо, президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії із проханням оцінити ситуацію, викликану рішенням Конституційного суду України щодо певних аспектів антикорупційної реформи. Зеленський також просить надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства після його ухвалення.

До слова, 27 листопада Зеленський заявив, що кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях має бути суворою.

Нагадаємо, у Раду внесли законопроєкт Зеленського про відповідальність за брехню у е-деклараціях.

До слова, НАЗК закликає відновити відповідальність за брехню у деклараціях до кінця грудня.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.