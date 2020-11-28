Єрмак озвучив план виходу з конституційної кризи

Очільник Офісу президента впевнений, що для виходу з кризи потрібно зробити три кроки

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав три кроки для виходу з конституційної кризи.

«Перший робочий тиждень після коронавірусу завершився засіданням Національної антикорупційної ради. Команда президента Володимира Зеленського вважає протидію корупції у нашій державі одним з найважливіших своїх завдань», – написав Єрмак у Facebook.

За його словами, нещодавнє рішення Конституційного суду завдало значної шкоди антикорупційній інфраструктурі України і поставило під загрозу досягнення нашої країни на шляху євроінтеграції.

Голова Офісу президента впевнений, що для виходу з кризи потрібно зробити три кроки:

Відновлення кримінальної відповідальності за навмисне ненадання декларації чи надання неправдивих відомостей у деклараціях. Відновлення повноважень НАЗК щодо моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів. Врегулювання питання утворення НАБУ та забезпечення гарантії діяльності його директора.

Як відомо, Венеціанська комісія може надати свій висновок щодо ситуації з Конституційним судом України до 10 грудня.

До слова, 27 листопада Зеленський заявив, що кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях має бути суворою.

Нагадаємо, у Раду внесли законопроєкт Зеленського про відповідальність за брехню у е-деклараціях.

До слова, НАЗК закликає відновити відповідальність за брехню у деклараціях до кінця грудня.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.