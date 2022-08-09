Залужний мав телефонну розмову з головнокомандувачем сил НАТО в Європі

Взаємна довіра силових структур України та Європи дає свої плоди.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Про це Залужний повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Український головнокомандувач не розкрив усі деталі розмови, але зазначив, що взаємна довіра силових структур України та Європи дає свої плоди.

«Взаємна довіра, постійний діалог на стратегічному рівні та ефективна співпраця на оперативній ланці сприяють тому, що співробітництво між Збройними Силами України та Командуванням Збройних Сил США в Європі є системним і результативним, а процес надання військової допомоги Україні безперервним», – написав Валерій Залужний.

Раніше Залужний повідомив, що зараз становить найбільшу небезпеку для України.