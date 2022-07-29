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Залужний показав роботу реактивних систем M270 на передовій (відео)

Надія Клочко
Вчора, 11:45 glavcom.ua
Залужний показав роботу реактивних систем M270 на передовій (відео)
Перші реактивні системи M270 Україна отримала 15 липня
скріншот із відео

Військові успішно використовують проти загарбників реактивні системи залпового вогню M270

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував відео роботи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) MLRS M270, наданих Україні західними партнерами. Відповідне відео головнокомандувач ЗСУ оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Збройні Сили України вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку та допомогу. Разом до перемоги!» – прокоментував він відео.

В опублікованому відеоролику український військовий каже, що «чим більше зброї – тим краще».

На одній із ракет видно напис «За Лізу». Імовірно, військові мають на увазі чотирирічну Лізу Дмитрієву, яка загинула внаслідок ракетного удару російських окупантів по Вінниці 14 липня.

Військові розповіли, що боєзапас реактивної системи залпового вогню – це 12 керованих реактивних снарядів. Далі на відео MLRS M270 висувають на позицію та здійснюють пуски ракет у бік ворога.

MLRS (Multiple Launch Rocket System) М270 – система на гусеничній базі бронемашини Bradley, має два окремі пускові контейнери, кожен із яких може бути споряджений однією або шістьма ракетами, їхня максимальна дальність: 32 км, 45 км, 70 км і 300 км.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Резніков повідомив про прибуття в Україну перших систем MLRS M270. Він зазначив, що ці реактивні системи залпового вогню поповнять «сімейство «довгорукої» української армії». 

23 липня голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні стільки установок Himars, скільки можуть. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 22 липня підписав указ про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму до $175 млн.

Разом з тим, США нададуть Україні 5 Himars, 36 тисяч артилерійських боєприпасів, деякі протитанкові системи та 580 дронів PhoenixGhost. 

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Теги: зброя війна озброєння Валерій Залужний

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