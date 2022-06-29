Залужний показав, як польські «Краби» працюють на передовій (фото)

Максимальна скорострільність гармати становить шість пострілів за хвилину

Польські самохідні гаубиці «Краб» уже працюють на передовій. Про це у Фейсбуці написав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Польські «Краби» успішно працюють на передовій. ...Збройні Сили України щиро вдячні польському народу за дієву підтримку і допомогу. Ми відчуваємо ваше надійне плече!» – написав Залужний.

САУ AHS Krab (САУ «Краб») – це сучасна самохідна гаубиця, що розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування.

Максимальна скорострільність гармати становить шість пострілів за хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів.

Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить два постріли за хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км.

Раніше повідомлялося, що Польща підпише з Україною один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років.

Також варто зазначити, що Польща готова виступити гарантом безпеки України. Для цього лише необхідно, щоб Київ офіційно звернувся з такою пропозицією, а також були встановлені відповідні умови мирного договору.