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Залужний розкрив феномен, який дозволить Україні перемогти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Залужний розкрив феномен, який дозволить Україні перемогти
Валерій Залужний вірить, що перемога буде обов’язково за Україною
фото з відкритих джерел

Залужний знає, що треба зробити для перемоги України у війні

До перемоги дуже великий і складний шлях, але головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний знає, як Україні перемогти. Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову в спецпроєкті «Рік. За кадром. Генерал». 

«Військова наука обширна, в кожної перемоги є свої складові. Я бачу, як можливо це зробити, бачу що необхідно зробити, але знаю точно, що до перемоги дуже і дуже великий і складний шлях. І я сподіваюсь що Бог буде на нашій стороні і перемога буде обов’язково за нами», – сказав Залужний.

Він переконаний, що Україні досі вдалося встояти завдяки українському народу, що боронить свою землю. «Станом на сьогоднішній день те, що відбувається, і те, що ми тримаємось - це українські люди: український солдат, український сержант, український офіцер, який щодня гине і калічиться, але тримають свої позиції. Сьогодні вони роблять цю перемогу. Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися досі. Це наш український народ», – заявив Залужний.

«Вони (українські воїни – ред.) переповнені ідеєю захисту рідних,близьких, які вірили своїм командирам, командуванню і мені, як головнокомандувачу ЗСУ. Все тримається поки що на плечах простих людей», – додав головнокомандувач ЗСУ.

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Теги: війна Україна Валерій Залужний перемога

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