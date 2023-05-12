Залужний розповів, на що сподівалася Росія, вторгнувшись в Україну
Стратегічна ціль РФ полягає в тому щоб знищити українську державність
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову пояснив з якими намірами і очікуваннями Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.
Залужний пояснив, що стратегічна ціль РФ полягає в тому щоб знищити українську державність.
«Мабуть, вони розраховували на те, що зайдуть організованими колонами, люди зустрінуть їх із хлібом-сіллю і на цьому українська державність закінчилась. Але українці почали спротив, українці почали захищатися. Станом на сьогодні, вони із РФ їдуть сюди, що свідомо вбивати українців, саме вбивати», – зазначив він.
Залужний зазначив, що росіяни зараз із РФ їдуть до України, щоб свідомо вбивати саме українців.
Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що війна почалася для України не у лютому 2022 року, а тривала до того вісім років, хоча так не називалася.
«Вісім років війни підготували нас і навчили воювати, чого відповідно росіяни від нас не очікували. Але це була для нас школа. Ми готувалися і морально, і фізично всі ці 8 років, коли йшла війна, яка називалася Антитерористичною операцією, а потім Операцією об’єднаних сил. Але це була війна. Там вмирали люди, дуже багато людей, там люди калічилися, там люди отримували поранення, там Україна втрачала свої території», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.
Він також сказав, що суть цієї війни полягає у тому, що «якщо зараз ми не знищимо цього ворога, будемо знищені ми».
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