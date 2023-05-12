Залужний розповів, на що сподівалася Росія, вторгнувшись в Україну

Залужний пояснив, чому Росія вторглася і на що розраховувала в Україні

Стратегічна ціль РФ полягає в тому щоб знищити українську державність

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову пояснив з якими намірами і очікуваннями Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Залужний пояснив, що стратегічна ціль РФ полягає в тому щоб знищити українську державність.

«Мабуть, вони розраховували на те, що зайдуть організованими колонами, люди зустрінуть їх із хлібом-сіллю і на цьому українська державність закінчилась. Але українці почали спротив, українці почали захищатися. Станом на сьогодні, вони із РФ їдуть сюди, що свідомо вбивати українців, саме вбивати», – зазначив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Залужний зазначив, що росіяни зараз із РФ їдуть до України, щоб свідомо вбивати саме українців.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що війна почалася для України не у лютому 2022 року, а тривала до того вісім років, хоча так не називалася.

«Вісім років війни підготували нас і навчили воювати, чого відповідно росіяни від нас не очікували. Але це була для нас школа. Ми готувалися і морально, і фізично всі ці 8 років, коли йшла війна, яка називалася Антитерористичною операцією, а потім Операцією об’єднаних сил. Але це була війна. Там вмирали люди, дуже багато людей, там люди калічилися, там люди отримували поранення, там Україна втрачала свої території», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Він також сказав, що суть цієї війни полягає у тому, що «якщо зараз ми не знищимо цього ворога, будемо знищені ми».