У нас був єдиний варіант: як військове керівництво готувалось до вторгнення Росії

Першими діями після повномасштабного вторгнення Росії з боку головнокомандувача ЗСУ був контакт з усіма ділянками, де розпочалась атака росіян

Українське військове керівництво готувалося до вторгнення Росії, пропрацьовуючи різні варіанти протидії. Про це головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову в спецпроєкті «Рік. За кадром. Генерал».

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Залужний розповів, що в голові аналізував всі можливі дії і розумів, що необхідно було в найкоротший термін нанести противнику максимальних втрат.

«В голові аналізував всі можливі дії, мені інколи ставало дуже-дуже важко, але це спонукало мене та мій колектив, Генеральний штаб, в тому числі командувачів, шукати варіант того, яким чином діяти в таких умовах, коли це буде так, що переважає противник, коли це буде наступ майже з усіх напрямків, і він буде досить потужний та досить стрімкий», – розповів він.

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За його словами, було пропрацьовано різні варанти, здійснили загалом величезний комплекс заходів, які дозволили повністю змінити конфігурацію ППО і зберегти потенціал.

«У нас бригади могли переміститися від Закарпаття в Київську область, Херсонську область і врешті-решт опинитися в Одеській області. Проведений великий комплекс навчань і не один, який дозволив повністю змінити конфігурацію сил протиповітряної оборони, внаслідок чого зберегти цей потенціал, який зберігається дотепер», – розповів Залужний.

Він додав, що всі проведені комплекси допомогли розробити варіант, який спрацював під час вторгнення окупантів.

«Оцей весь комплекс, який ми проводили, наштовхнув нас на думку, що є тільки один варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Він полягав в тому, щоб в короткий термін завдати противнику максимальних втрат, щоб він відмовився від подальших дій на більшій території України. І це спрацювало», – зазначив головнокомандувач Збройних сил.

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Головнокомандувач ЗСУ додав, що українцям не варто зверхньо ставитись до Збройних сил Російської Федерації та недооцінювати ворога.

«Не потрібно так досить поверхнево ставитися до діяльності Збройних сил Російської Федерації. Все ж таки, вони завдали нам суттєвої шкоди та продовжують завдавати її. Щоденно гинуть наші люди. Та водночас, нам необхідно було аналізувати та передбачати їхні майбутній порядок дій і якимось чином готуватися до цього», – сказав він.

Валерій Залужний також підкреслив, що порівнюючи Росію та Україну, є очевидним, що РФ має перевагу за ресурсами, за площею, за кількістю населення тощо. Саме тому було ухвалено українськими військами рішення, яке б дозволило послабити росіян на самому початку.