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У нас був єдиний варіант: як військове керівництво готувалось до вторгнення Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
У нас був єдиний варіант: як військове керівництво готувалось до вторгнення Росії
Залужний розповів про початок вторгнення РФ
фото з відкритих джерел

Першими діями після повномасштабного вторгнення Росії з боку головнокомандувача ЗСУ був контакт з усіма ділянками, де розпочалась атака росіян

Українське військове керівництво готувалося до вторгнення Росії, пропрацьовуючи різні варіанти протидії. Про це головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову в спецпроєкті «Рік. За кадром. Генерал».

Залужний розповів, що в голові аналізував всі можливі дії і розумів, що необхідно було в найкоротший термін нанести противнику максимальних втрат.

«В голові аналізував всі можливі дії, мені інколи ставало дуже-дуже важко, але це спонукало мене та мій колектив, Генеральний штаб, в тому числі командувачів, шукати варіант того, яким чином діяти в таких умовах, коли це буде так, що переважає противник, коли це буде наступ майже з усіх напрямків, і він буде досить потужний та досить стрімкий», – розповів він.

За його словами, було пропрацьовано різні варанти, здійснили загалом величезний комплекс заходів,  які дозволили повністю змінити конфігурацію ППО і зберегти потенціал.

«У нас бригади могли переміститися від Закарпаття в Київську область, Херсонську область і врешті-решт опинитися в Одеській області. Проведений великий комплекс навчань і не один, який дозволив повністю змінити конфігурацію сил протиповітряної оборони, внаслідок чого зберегти цей потенціал, який зберігається дотепер», – розповів Залужний.

Він додав, що всі проведені комплекси допомогли розробити варіант, який спрацював під час вторгнення окупантів.

«Оцей весь комплекс, який ми проводили, наштовхнув нас на думку, що є тільки один варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Він полягав в тому, щоб в короткий термін завдати противнику максимальних втрат, щоб він відмовився від подальших дій на більшій території України. І це спрацювало», – зазначив головнокомандувач Збройних сил.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що українцям не варто зверхньо ставитись до Збройних сил Російської Федерації та недооцінювати ворога.

«Не потрібно так досить поверхнево ставитися до діяльності Збройних сил Російської Федерації. Все ж таки, вони завдали нам суттєвої шкоди та продовжують завдавати її. Щоденно гинуть наші люди. Та водночас, нам необхідно було аналізувати та передбачати їхні майбутній порядок дій і якимось чином готуватися до цього», – сказав він.

Валерій Залужний також підкреслив, що порівнюючи Росію та Україну, є очевидним, що РФ має перевагу за ресурсами, за площею, за кількістю населення тощо. Саме тому було ухвалено українськими військами рішення, яке б дозволило послабити росіян на самому початку.

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Теги: Закарпаття населення Валерій Залужний ворог наступ

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