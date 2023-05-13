Мама шукала свого сина: головнокомандувач ЗСУ розповів, що змусило його плакати

Генерал зізнався, що важко переживає щоденні численні повідомлення про загибель українських захисників

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний розповів про переживання складної ситуації на війні, в якій він не зміг стримати сліз. Особистим досвідом Залужний поділився в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я людина. Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота і літав у Маріуполь. На той момент, поки я з нею переписувався, в мене була надія, що все-таки він живий і все буде добре. І в один момент мені вже доповіли, що, на жаль, він загинув, його немає. І я був вимушений якось із мамою прояснити цю ситуацію. Тому що мама прислала мені його смс. Він перед вильотом написав смс про те, що він патріот. Що навіть як його не стане, він хоче, щоб знали, що він був нормальна людина. І коли я намагався з мамою якось це питання обговорити, в мене сил не вистачило», – сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що пам'ятає ім'я загиблого бійця, але називати потрібно імена всіх, хто віддав життя за Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Пам'ятаю, але не буду казати. Їх доведеться називати дуже багато. Вони всі цього варті», – сказав Залужний.

Він також зізнався, що важко переживає щоденні численні повідомлення про загибель українських захисників.

«Погано. Погано і важко. Але що робити», – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Залужний також констатував, що Україна не має вибору, крім як боротися, оскільки метою РФ у війні є винищення українців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Стратегічна ціль РФ, на мою думку, полягала в тому, щоб знищити українську державність як таку. Мабуть, вони розраховували, що зайдуть організованими колонами, люди зустрінуть із хлібом і сіллю і на цьому українська державність закінчилася. І сутність цієї війни полягає в тому, що якщо зараз ми не знищимо цього ворога, будемо знищені ми. Бо вони прийшли свідомо і несуть зараз шалені втрати, в тому числі на Донецькому оперативному напрямку, в районі Бахмута, але все одно йдуть убивати українців. Це їхня мета», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський сьогодні своїми указами ввів у дію кілька пакетів санкцій.