Засідання Радбезу ООН через депортацію українців до РФ: пряма трансляція

Це буде друге засідання організації за два дні, присвячене Україні

Рада безпеки ООН розпочала засідання, пов'язане з Україною. Про це повідомляє пресслужба ООН.

Це буде друге засідання організації за два дні, присвячене Україні. Як зазначається в релізі, Рада безпеки за запитом США та Албанії зібралася для обговорення насильницької депортації Росією громадян України.

Заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань та питань миробудування Розмарі Дікарло та помічник Генерального секретаря з прав людини Ілзе Брандс Керіс ознайомлять членів Ради Безпеки із ситуацією.

На засіданні також виступить представник громадянського суспільства Олександра Дрік. Вона розповість про досвід вимушених переселенців та про те, як проходять фільтраційні операції.

Раніше представник Росії Дмитро Полянський погрожував представникам США та України «неприємними сюрпризами» під час засідання Радбезу ООН.

Вчора, 6 вересня Рада Безпеки ООН на запит Росії провела засідання щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

Російська делегація традиційно намагається використати Радбез ООН як майданчик для поширення фальшивих наративів та дезінформації, звинувачуючи ЗСУ в атаках на окуповану ЗАЕС, яку регулярно обстрілюють російські війська.

Раніше на запит Росії Радбез ООН обговорював ситуацію на ЗАЕС 11 та 23 серпня.