Україна висловила МЗС Росії протест через замах на вбивство українського співробітника генконсульства

Україна вимагає проведення всебічного розслідування і покарання винних, забезпечення охорони українських дипустанов

Міністерство закордонних справ України висловило протест МЗС Росії через замах на вбивство співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі.

Про це у Twitter написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

«МЗС висловило протест МЗС Росії через замах на вбивство співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі. Правоохоронці РФ не запобігли й ефективно не зреагували на напад», – повідомив Ніколенко.

Дипломат наголосив, що Україна вимагає проведення всебічного розслідування і покарання винних, забезпечення охорони українських дипустанов.

МЗС висловило протест @MID_RF через замах на вбивство співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі. Правоохоронці РФ не запобігли й ефективно не зреагували на напад. Вимагаємо проведення всебічного розслідування і покарання винних, забезпечення охорони дипустанов. pic.twitter.com/RD9Uoe7gpZ — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 23, 2021

Нагадаємо, 19 лютого у Санкт-Петербурзі було скоєно збройний напад на українське генконсульство, у результаті чого поранений черговий комендант.

Відомо, що Смольнинський районний суд Санкт-Петербурга заарештував до 18 квітня громадянина РФ Назара Смоленського, який 19 лютого напав із ножем на співробітника генерального консульства України.

Нападник, «маючи умисел на грубе порушення громадського порядку», дочекавшись відкриття вхідних дверей до будівлі генерального консульства України, завдав прикордоннику «предметом схожим на ніж не менше двох ударів в пахову область і зовнішню поверхню стегна зліва».