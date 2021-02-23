Таран провів переговори з п'ятьма міністрами оборони країн НАТО

Керівники оборонних відомств Великої Британії, Канади, Литви, Польщі та США запевнили українську сторону у всебічній підтримці

Міністр оборони України Андрій Таран взяв участь у засіданні в форматі QUINT з Державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом, Міністром національної оборони Канади Харджитом Сінгхом Сейджжаном, Міністром охорони краю Литовської Республіки Арвідасом Анушаускасом, Міністром національної оборони Республіки Польща Маріушом Блащаком та Міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Захід був організований та проведений за сприяння Великої Британії.

Міністр оборони України ознайомив очільників оборонних відомств держав-партнерів зі змінами у безпековій обстановці на Сході України та в Азовсько-Чорноморському регіоні, з поточним станом імплементації оборонної реформи, а також окреслив основні пріоритети діяльності Міністерства оборони України та розвитку Збройних Сил України.

Таран поінформував своїх колег про ключові пріоритети національних інтересів у сфері безпеки і оборони на шляху євроатлантичної інтеграції. У тому числі у контексті реалізації практичних заходів в рамках взаємодії України з НАТО у форматі Партнерства розширених можливостей, які нададуть додаткового імпульсу у відносинах з Північноатлантичним Альянсом.

Під час прагматичної дискусії її учасники обговорили нові форми та методи більш ефективного використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів для забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції України та зміцнення обороноздатності нашої держави.

Таран також подякував за постійну підтримку партнерів і наголосив на важливості розширення співробітництва в багатосторонньому та двосторонньому форматах.

Керівники оборонних відомств Великої Британії, Канади, Литовської Республіки, Республіки Польща та США запевнили українську сторону у всебічній підтримці, в тому числі суверенітету та територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах та реформуванні сектору безпеки та оборони.

Засідання QUINT підтвердило налаштованість сторін на подальшому співробітництві у зазначеному форматі.