Україна, Литва і Польща створюють «Люблінський трикутник»



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Український міністр подякував Польщі і Литві за послідовну підтримку нашої країни на шляху до членства в Євросоюзі і НАТО

Новий формат взаємодії передбачає розширення співпраці в економіці, торгівлі і туризмі

Україна, Польща та Литва створюють новий формат взаємодії — «Люблінський трикутник». Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з польським та литовським колегою у Любліні, повідомляє «Укрінформ».

«Сьогодні ми створюємо «Люблінський трикутник». Це формат, який буде важливим елементом розвитку і зміцнення Центральної Європи, але також зміцнення України як повноправного члена європейської і євроатлантичної сім’ї народів», - зазначив Кулеба.

Український міністр подякував Польщі і Литві за послідовну підтримку нашої країни на шляху до членства в Євросоюзі і НАТО, а також запровадженні реформ.

Кулеба підкреслив, що країни вже взаємодіють у рамках бригади Литполукрбриг, проте наголосив, що новий формат передбачає розширення співпраці.

За його словами, співробітництво не обмежиться лише питаннями безпеки, мова йтиме також про економіку, торгівлю, інвестиції, туризм, інфраструктуру, «про все те, що здатне ще тісніше об’єднати наші країни, зробити Центральну Європу ще сильнішою і зробити Європу загалом ще сильнішою».

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 27-28 липня перебуває з робочим візитом у Польщі.