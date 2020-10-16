Заступник Кернеса прогнозує переконливу перемогу мера і його партії у Харкові



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У перемозі на виборах Кернеса Терехов не має сумнівів

Кернес — це бренд Харкова, — перший заступник голови Харківської міської ради Терехов

Геннадію Кернесу за останні роки вдалося сформувати успішну команду однодумців і професіоналів, які зробили місто комфортним, а сам Кернес вже став брендом Харкова. Про це в інтерв'ю ТРК Simon сказав перший заступник голови Харківської міської ради Ігор Терехов.

Він нагадав, що за останні десять років Харків багато в чому змінився на краще, і це — результат повсякденної роботи команди чинного мера, яка об'єднана спільною метою — зробити місто комфортним для харків'ян та гостей.

«Наскільки команда сьогодні результативна, кажуть вулиці Харкова. Чисте й комфортабельне місто. Ми дійсно намагаємося і хочемо зробити місто красивішим. Ми реально одна команда, націлена на те, щоб створити класне і успішне місто», — сказав Терехов.

Перший заступник мера вважає закономірною довіру харків'ян, яку напередодні місцевих виборів демонструють соціологічні дослідження: «Усі соцопитування показують, що лідером на пост мера є Геннадій Кернес, у міську та обласну ради лідирує «Блок Кернеса - Успішний Харків!». Це говорить про те, що Геннадій Адольфович зібрав команду професіоналів. Геннадій Кернес - це вже бренд міста Харкова. Він зібрав ту команду однодумців, які забезпечують стабільний розвиток».

У перемозі на виборах Терехов не має сумнівів. При цьому він зазначив, що більшість у радах міського та обласного рівнів лише полегшує виконання намічених планів, але для якісної їх реалізації знадобиться ефективна робота усіх депутатів.

«Блок Кернеса — Успішний Харків!» візьме більшість і в обласній раді, і у міській, Геннадій Адольфович Кернес стане мером міста Харкова. Але, я вам хочу сказати, що це ні на що не впливає — ми будемо об'єднуватися заради інтересів харків'ян з усіма конструктивними депутатами, незалежно від фракції, до якої вони належать», — заявив Ігор Терехов.