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    Транспорт, дитсадки, торгівля: які винятки діятимуть для «червоної» зони

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    У більшості регіонів &laquo;червоної&raquo; зони не зупинятимуть громадський транспорт - Транспорт, дитсадки, торгівля: які винятки діятимуть для «червоної» зони
    У більшості регіонів «червоної» зони не зупинятимуть громадський транспорт

    Головний санлікар України розповів про зміни у «червоній» карантинній зоні

    У більшості регіонів, які потрапили до «червоної» зони карантину, не будуть зупиняти громадський транспорт, а також на деяких адмінтериторіях не припинятимуть роботу магазинів та дитячих садків.

    Про це заявив головний санлікар України Віктор Ляшко за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    «У більшості адміністративних територій («червоної» зони – ред.), було прийнято рішення не зупиняти громадський транспорт. У певних адміністративних територіях будуть діяти і продовжувати функціонувати дитячі садочки, як заклади освіти, а також у деяких адміністративних територіях не будуть зупинятися заклади торгівлі», – наголосив Ляшко.

    Так, за його словами, з відповідними рішеннями можна буде ознайомитися саме після підписання протоколу засідання комісії.

    Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила поділ України на карантинні зони. Київ залишили в «помаранчевій» карантинній зоні, а Суми, Івано-Франківськ, Полтаву, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів помістили у «червону».

    Як повідомлялося, Кабмін змінив критерії для розподілу регіонів по зонам епідемічної небезпеки. Відтепер до «червоної» зони відносять регіони, захворюваність в яких протягом 14 днів перевищує 320 на 100 тисяч населення.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      281239
    • Хворіють
      156287
    • Одужали
      119650
    • Померли
      5302

    До слова, в Україні за добу 14 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили у 5 062 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 281 239 людей. З них 119 650 пацієнтів одужали, а 5 302 — померли від ускладнень.

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    Харків Суми Міністерство охорони здоров'я Київ громадський транспорт торгівля Україна Івано-Франківськ Тернопіль Хмельницький Чернігів Чернівці карантин транспорт дитячий садок Віктор Ляшко
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