Транспорт, дитсадки, торгівля: які винятки діятимуть для «червоної» зони



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У більшості регіонів «червоної» зони не зупинятимуть громадський транспорт

Головний санлікар України розповів про зміни у «червоній» карантинній зоні

У більшості регіонів, які потрапили до «червоної» зони карантину, не будуть зупиняти громадський транспорт, а також на деяких адмінтериторіях не припинятимуть роботу магазинів та дитячих садків.

Про це заявив головний санлікар України Віктор Ляшко за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«У більшості адміністративних територій («червоної» зони – ред.), було прийнято рішення не зупиняти громадський транспорт. У певних адміністративних територіях будуть діяти і продовжувати функціонувати дитячі садочки, як заклади освіти, а також у деяких адміністративних територіях не будуть зупинятися заклади торгівлі», – наголосив Ляшко.

Так, за його словами, з відповідними рішеннями можна буде ознайомитися саме після підписання протоколу засідання комісії.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила поділ України на карантинні зони. Київ залишили в «помаранчевій» карантинній зоні, а Суми, Івано-Франківськ, Полтаву, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів помістили у «червону».

Як повідомлялося, Кабмін змінив критерії для розподілу регіонів по зонам епідемічної небезпеки. Відтепер до «червоної» зони відносять регіони, захворюваність в яких протягом 14 днів перевищує 320 на 100 тисяч населення.

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До слова, в Україні за добу 14 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили у 5 062 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 281 239 людей. З них 119 650 пацієнтів одужали, а 5 302 — померли від ускладнень.