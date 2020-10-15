У Харкові стартує опалювальний сезон



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Середньодобова температура повтря на Харквщині дозволяє розпочати опалювальний сезон

Тепло у першу чергу отримають лікарні

У Харкові сьогодні почнуть опалювальний сезон. Тепло почнуть подавати в різні об'єкти, в тому числі і житлові будинки.

Про це повідомляє сайт Харківської міськради.

З 15 жовтня розпочнеться подача тепла в лікарні, заклади освіти, інші об'єкти соціально-культурної сфери, а також житлові будинки.

В області опалювальний сезон стартує після трьох днів із середньодобовою температурою повітря нижче +8 градусів.

Сьогодні також повідомлялося, що опалювальний сезон у Львові розпочнеться 16 жовтня.

До слова, мер Києва Віталій Кличко звернувся до парламенту щодо ухвалення законопроєкту, який дозволить зменшити тариф на газ.

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