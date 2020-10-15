  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Харкові стартує опалювальний сезон

    • Розсилка
    Середньодобова температура повтря на Харквщині дозволяє розпочати опалювальний сезон&nbsp; - У Харкові стартує опалювальний сезон
    Середньодобова температура повтря на Харквщині дозволяє розпочати опалювальний сезон 

    Тепло у першу чергу отримають лікарні

    У Харкові сьогодні почнуть опалювальний сезон. Тепло почнуть подавати в різні об'єкти, в тому числі і житлові будинки.

    Про це повідомляє сайт Харківської міськради.

    З 15 жовтня розпочнеться подача тепла в лікарні, заклади освіти, інші об'єкти соціально-культурної сфери, а також житлові будинки.

    В області опалювальний сезон стартує після трьох днів із середньодобовою температурою повітря нижче +8 градусів.

    Сьогодні також повідомлялося, що опалювальний сезон у Львові розпочнеться 16 жовтня.

    До слова, мер Києва Віталій Кличко звернувся до парламенту щодо ухвалення законопроєкту, який дозволить зменшити тариф на газ

     Читайте також: 
    Харків ЖКГ газ тарифи опалювальний сезон житло повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies