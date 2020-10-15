Харківщина: керівники області і депутати влаштували скандал на сесії облради



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Голову ОДА Олексія Кучеря розкритикували за боротьбу з коронавірусом

На засідання прийшло 67 зі 120 депутатів

На початку сесії Харківської обласної ради 15 жовтня між першим заступником голови облради Володимиром Скоробагачем і головою ОДА Олексій Кучером сталася суперечка. Про це повідомляють «Суспільні новини».

Зазначається, що Скоробагач розкритикував роботу облдержадміністрації у боротьбі з коронавірусом.

Кучер відповів, що провина у ситуації, що склалася, лежить на тих, хто п'ять років «нічого не робив».

Також протягом засідання сталося ще кілька суперечок між депутатами і президією. «Я розумію, остання сесія — можемо похайпувати...», — висловився голова ОДА Кучер.

Суперечки між депутатами голова Харківської облради Сергій Чернов назвав демонстрацією м'язів та ганьбою.

На засіданні, яке триває понад три години, депутати кілька разів не набирали необхідної кількості голосів для прийняття рішень, що стосується бюджету.

«Ми повинні прийняти рішення. Якщо рішення такого не буде, буде колапс в області. 25 жовтня — вибори. Ми розуміємо, куди ми штовхаємо бюджетну сферу Харківської області. Тому я просив би всіх вас віднестись більш відповідально, і давайте зараз не займатися політикою і шантажем одне одного... Повірте мені, повірте моєму трошечки немалому досвіду: я відчуваю зал, я відчуваю людей», — сказав Чернов.

На засідання прийшло 67 зі 120 депутатів.

«Ви чогось вибрали таку тактику: прийти на пленарне засідання — от камери, прямий ефір... Безумовно, пандемія і те, що сьогодні 25% депутатів, дійсно, на лікарняних — і скористатися цим і почати м’язами тут показувати: "А без нас ви не приймете це". Кому ви гірше робите? Мені? Ні. Ви робите гірше всім — тримільйонній області й бюджетній сфері. І сьогодні вся країна і весь світ спостерігає за ось цією ганьбою», — зазначив голова облради.

Згодом депутати проголосували за проєкт змін до бюджету.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні — чергові місцеві вибори. Володимир Скоробагач балотується до облради від політичної партії «Опозиційна платформа — За життя». Голова Харківської ОДА Олексій Кучер — кандидат на посаду Харківського міського голови.