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    Політика

    Затриманий в Індонезії за запитом Росії блогер повертається в Україну, – МЗС

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    <p>Михайло&nbsp;Орєшников є затятим противником путінського режиму</p> - Затриманий в Індонезії за запитом Росії блогер повертається в Україну, – МЗС

    Михайло Орєшников є затятим противником путінського режиму

    «Український паспорт – захист Української держави», – Кулеба

    Український блогер Михайло Орєшніков, який був затриманий в Індонезії за запитом РФ, повертається в Україну.

    Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Твіттері.

    «Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол. Ми не дали цього зробити. Літак з Орєшніковим вже летить до Києва», – написав глава МЗС.

    Він додав: «Український паспорт = захист Української держави».

    Відомо, що Михайло Орєшніков – колишній громадянин РФ, у 2014 році відкрито виступав проти окупації Криму, після чого емігрував до України. У 2016 році він отримав українське громадянство, відмовившись від російського.

    Нагадаємо, українського блогера Михайла Орєшнікова затримали 6 листопада в міжнародному аеропорту Сукарно-Хатта (м. Джакарта) за запитом Національного центрального бюро Інтерполу МВС РФ. За попередніми даними, проти блогера в Росії порушено кримінальну справу за звинуваченням у завданні тілесних ушкоджень.

    Теги: МЗС Росія Інтерпол паспорт Дмитро Кулеба громадянство
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