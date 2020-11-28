Затриманий в Індонезії за запитом Росії блогер повертається в Україну, – МЗС

«Український паспорт – захист Української держави», – Кулеба

Український блогер Михайло Орєшніков, який був затриманий в Індонезії за запитом РФ, повертається в Україну.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Твіттері.

«Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол. Ми не дали цього зробити. Літак з Орєшніковим вже летить до Києва», – написав глава МЗС.

Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол. Ми не дали цього зробити. Літак із Орєшніковим вже летить до Києва. Український паспорт = захист Української держави. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 28, 2020

Він додав: «Український паспорт = захист Української держави».

Відомо, що Михайло Орєшніков – колишній громадянин РФ, у 2014 році відкрито виступав проти окупації Криму, після чого емігрував до України. У 2016 році він отримав українське громадянство, відмовившись від російського.

Нагадаємо, українського блогера Михайла Орєшнікова затримали 6 листопада в міжнародному аеропорту Сукарно-Хатта (м. Джакарта) за запитом Національного центрального бюро Інтерполу МВС РФ. За попередніми даними, проти блогера в Росії порушено кримінальну справу за звинуваченням у завданні тілесних ушкоджень.