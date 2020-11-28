  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Картопляна зрада. Україна переходить на споживання російської бульби: свіжі дані митниці

    • Розсилка
    <p>В останні тижні в Україні подешевшала картопля на 10%. І цьому є пояснення</p> - Картопляна зрада. Україна переходить на споживання російської бульби: свіжі дані митниці

    В останні тижні в Україні подешевшала картопля на 10%. І цьому є пояснення

    Фото: pixabay.com

    Головним драйвером росту «овочевого» імпорту стала картопля, яку так полюбляють вирощувати самі українці

    Україна почала стрімко переходити на споживання російської картоплі. Про це стало відомо зі свіжих даних з Державної митної служби, повідомляє «Главком».

    Імпорт картоплі з країни-агресорки почав стрімко зростати торік, коли в Україні повністю змінилася влада – президент, Верховна Рада та уряд.

    У січні-жовтні, за даними митниці, до України завезли цього товару більш ніж на $55 млн. Для порівняння, у 2018-му річний показник імпорту цієї продукції був на рівні $3,13 млн. А у 2015-му – взагалі $1,3 млн. Тобто за останні декілька років імпорт зріс у десятки разів.

    Це відбувається попри те, що Україна сама вирощує картоплю у декілька разів більше, ніж українці здатні спожити. Так, за підрахунками експертів, українських ринок картоплі складає 5-6 млн тонн на рік. Тоді як, наприклад, у 2020 році внутрішній урожай прогнозувався на рівні 20 млн тонн. Проте імпорт це не спиняє, адже деякі країни відверто демпінгують, та пропонують картоплю дешевшу за українську.

    Імпорт картоплі в Україну

    Детальний аналіз даних митниці, показує, що картоплю з Росії активно почали завозити лише у жовтні минулого року.  А далі такий імпорт почав набирати оберти. І якщо у жовтні частка російської картоплі була в імпорті на рівні 3,7%, то в грудні вона сягнула майже 20%.

    Велика частка імпорт з Білорусі також має своє пояснення. Ще минулого року економіст інвестиційного департаменту ФАО, продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, Андрій Ярмак стверджував, що частина російської картоплі потрапляє в Україну саме через Білорусь.

    «Фактично, Білорусь використовується Російською Федерацією як шлях для безмитного ввезення на територію України широкого кола товарів, в тому числі й картоплі... Така схема дає можливість уникнути торговельних обмежень, які існують безпосередньо між Україною та РФ», – так пояснював ситуацію Сергій Симоненко, директор «Вимал», – українською компанії, яка займається виробництвом картопляного крохмалю.

    Нагадаємо, що за останніми даними в Україні подешевшала картопля на 10%.

    Теги: Білорусь Росія Верховна Рада ООН імпорт ринок українці Україна урожай президент уряд влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies