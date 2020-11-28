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    Політика

    Адміністрація Байдена не забуде про російську агресію в Україні – Нуланд

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    Колишня&nbsp;помічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд - Адміністрація Байдена не забуде про російську агресію в Україні – Нуланд
    Колишня помічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд

    «Неможливо, щоб Вашингтон забув про 2013-й, 2014-й, 2015-й роки і поточну ситуацію в Україні, на Донбасі та в Криму», заявила Вікторія Нуланд

    Експомічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що адміністрація президента США Джо Байдена не зможе забути про війну Росії з Україною.

    Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу «Дождь»

    «Звісно ж, це неможливо, щоб Вашингтон забув про 2013-й, 2014-й, 2015-й роки і поточну ситуацію в Україні, на Донбасі та в Криму. Це просто неможливо. Тоді було порушено норми міжнародного права. Як ви знаєте, я з держсекретарем Керрі і президентом Обамою брала участь у переговорах щодо деескалації конфлікту в Україні та виведення російських військ», – заявила Нуланд.

    За її словами, питання в тому, чи хоче Москва всерйоз повернутися до цих обговорень.

    До слова, кандидат на посаду держсекретаря США розповів про свого діда з Києва.

    Як відомо, За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.

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      Теги: Росія Адміністрація Президента США Джозеф Байден Вікторія Нуланд агресія Україна президент
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