Адміністрація Байдена не забуде про російську агресію в Україні – Нуланд

«Неможливо, щоб Вашингтон забув про 2013-й, 2014-й, 2015-й роки і поточну ситуацію в Україні, на Донбасі та в Криму», заявила Вікторія Нуланд

Експомічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що адміністрація президента США Джо Байдена не зможе забути про війну Росії з Україною.

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу «Дождь»

«Звісно ж, це неможливо, щоб Вашингтон забув про 2013-й, 2014-й, 2015-й роки і поточну ситуацію в Україні, на Донбасі та в Криму. Це просто неможливо. Тоді було порушено норми міжнародного права. Як ви знаєте, я з держсекретарем Керрі і президентом Обамою брала участь у переговорах щодо деескалації конфлікту в Україні та виведення російських військ», – заявила Нуланд.

За її словами, питання в тому, чи хоче Москва всерйоз повернутися до цих обговорень.

До слова, кандидат на посаду держсекретаря США розповів про свого діда з Києва.

Як відомо, За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.