В Індонезії Інтерпол затримав українського блогера за запитом Росії

Орєшніков – колишній громадянин РФ, у 2014 році відкрито виступав проти окупації Криму, після чого емігрував до України

Громадянина України, блогера та музиканта Михайла Орєшнікова на запит Росії затримав Інтерпол в аеропорту індонезійської столиці Джакарта. Про це у Telegram-каналі сьогодні, 25 листопада, повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

«6 листопада 2020 громадянина України Михайла Орєшнікова на вимогу РФ затримав Інтерпол в аеропорту Джакарта (Індонезія). Друзі та колеги Михайла багаторазово звертались до МЗС України, але їхнього втручання у справу виявилось замало. Цими днями може відбутися екстрадиція Михайла до Росії. Ситуація стає критичною», - написав журналіст.

Як згодом повідомила прессслужба МЗС, наразі його справа перебуває на особливому контролі посольства України.

«Справа Михайла Орєшнікова перебуває на особливому контролі посольства України в Індонезії та Міністерства закордонних справ України. Відповідно до інформації посольства України в Індонезії, 6 листопада 2020 року у міжнародному аеропорту Сукарно-Хатта (місто Джакарта) за запитом Національного центрального бюро Інтерполу МВС РФ було затримано Михайла Орєшнікова. Згідно з попередніми даними, проти згаданого громадянина у Росії порушено кримінальну справу за звинуваченням у нанесенні тілесних ушкоджень. За інформацією МЗС, Михайло Орєшніков юридично не оформив вихід з громадянства Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на даний час затриманий перебуває у головному управлінні поліції міста Джакарта та очікує на підтвердження екстрадиційного запиту від російської сторони.

«23 листопада 2020 року посол України в Індонезії провів зустріч з керівництвом Національного центрального бюро Інтерполу в Індонезії, поінформував про випадки зловживання російською стороною інструментами Інтерполу для переслідування громадян за політично вмотивованими звинуваченнями та наголосив на необхідності неупередженого розгляду справи. Дипломатичною установою України також направлено відповідну ноту до Міністерства закордонних справ Індонезії», - додали у МЗС.

Вказується, що український консул відвідав Михайла Орєшнікова у місці тримання. Завдяки його сприянню, затриманий провів телефонні розмови з рідними. Консул також передав засоби індивідуального захисту. Скарг щодо умов утримання чи стану здоров’я затриманий не висловлював.

Відомо, що Михайло Орєшніков – колишній громадянин РФ, у 2014 році відкрито виступав проти окупації Криму, після чого емігрував до України. У 2016 році він отримав українське громадянство, відмовившись від російського.



