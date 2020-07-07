Завтра у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО



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Завтра у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО

Зустріч буде закритою від преси

У середу, 8 липня, у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів.

Про це повідомляється на офіційному сайті НАТО.

Участь у засіданні візьме віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

Перед засіданням з нею зустрінеться генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. Зустріч буде закритою від преси.

Зазначимо, 7-8 липня Стефанишина перебуває у Брюсселі з першим робочим візитом на посаді віце-прем'єра.

Нагадаємо, у червні Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями; цей статус дозволяє посилити співпрацю у військовій сфері, однак не означає, що Україна стала ближче до вступу в альянс.

НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році та долучило до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ з силами НАТО.

В Альянсі уточнили, що статус партнера НАТО з розширеними можливостями не впливає на можливе членство України в Альянсі. Даний статус передбачає розширення двосторонньої співпраці.