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    Завтра у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО

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    Завтра у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО - Завтра у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО
    Завтра у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО

    Зустріч буде закритою від преси

    У середу, 8 липня, у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів. 

    Про це повідомляється на офіційному сайті НАТО.

    Участь у засіданні візьме віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

    Перед засіданням з нею зустрінеться генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. Зустріч буде закритою від преси.

    Зазначимо, 7-8 липня Стефанишина перебуває у Брюсселі з першим робочим візитом на посаді віце-прем'єра.

    Нагадаємо, у червні Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями; цей статус дозволяє посилити співпрацю у військовій сфері, однак не означає, що Україна стала ближче до вступу в альянс.

    НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році та долучило до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ з силами НАТО.

    В Альянсі уточнили, що статус партнера НАТО з розширеними можливостями не впливає на можливе членство України в Альянсі. Даний статус передбачає розширення двосторонньої співпраці.

    НАТО Україна Йенс Столтенберг Ольга Стефанишина
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