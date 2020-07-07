Україна оновила список країн «червоної зони»



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«Червоними» зонами лишаються Чорногорія і Єгипет

Албанія опинилась у списку небезпечних країн

Албанія увійшла до списку країн «червоної зони» Міністерства охорони здоров'я України за показниками захворюваності на Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства розвитку туризму України у Facebook.

«Оновлено список країн «червоної» та «зеленої» зон станом на 6 липня. Інформація щодо п’яти країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці: до червоної зони потрапила Албанія. «Червоними» лишаються Чорногорія і Єгипет. Туреччина та Хорватія перебувають у «зеленій» зоні», – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадують, що громадяни, які приїжджають з країн «червоної зони» в Україну, мають проходити 14-денну обсервацію чи скористатися додатком «Дій вдома».