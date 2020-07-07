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    Україна оновила список країн «червоної зони»

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    <span>&laquo;Червоними&raquo; зонами лишаються Чорногорія і Єгипет</span> - Україна оновила список країн «червоної зони»
    «Червоними» зонами лишаються Чорногорія і Єгипет

    Албанія опинилась у списку небезпечних країн

    Албанія увійшла до списку країн «червоної зони» Міністерства охорони здоров'я України за показниками захворюваності на Covid-19.

    Про це повідомляє пресслужба Державного агентства розвитку туризму України у Facebook.  

    «Оновлено список країн «червоної» та «зеленої» зон станом на 6 липня. Інформація щодо п’яти країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці: до червоної зони потрапила Албанія. «Червоними» лишаються Чорногорія і Єгипет. Туреччина та Хорватія перебувають у «зеленій» зоні», – йдеться у повідомленні.

    У відомстві нагадують, що громадяни, які приїжджають з країн «червоної зони» в Україну, мають проходити 14-денну обсервацію чи скористатися додатком «Дій вдома».

    Кабінет міністрів своїм рішенням дозволив припиняти режим самоізоляції або обсервації тим, хто в’їжджає на територію України з країн «червоної зони» за умови, якщо вони зроблять тест на Covid-19 методом ПЛР після перетину державного кордону і матимуть негативний результат. В'їзд з країн «зеленої зони» дозволено без обмежень.

    Для в’їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, який покриває витрати на Covid-19 та обсервацію.

    Нагадаємо, що 7 липня глава МЗС іністр назвав три країни, які найбільше цікавлять українських туристів.

    Також нагадаємо, що станом на 7 липня громадяни України можуть в'їхати в 23 країни світу. Цей перелік включає і держави, куди необхідна віза. 

    До слова, у Міністерстві закордонних справ підготували рекомендації для українців, які планують подорожі за кордон в умовах епідемії коронавірусу.

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