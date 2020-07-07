Україна оновила список країн «червоної зони»
Албанія опинилась у списку небезпечних країн
Албанія увійшла до списку країн «червоної зони» Міністерства охорони здоров'я України за показниками захворюваності на Covid-19.
Про це повідомляє пресслужба Державного агентства розвитку туризму України у Facebook.
«Оновлено список країн «червоної» та «зеленої» зон станом на 6 липня. Інформація щодо п’яти країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці: до червоної зони потрапила Албанія. «Червоними» лишаються Чорногорія і Єгипет. Туреччина та Хорватія перебувають у «зеленій» зоні», – йдеться у повідомленні.
У відомстві нагадують, що громадяни, які приїжджають з країн «червоної зони» в Україну, мають проходити 14-денну обсервацію чи скористатися додатком «Дій вдома».
Для в’їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, який покриває витрати на Covid-19 та обсервацію.
Нагадаємо, що 7 липня глава МЗС іністр назвав три країни, які найбільше цікавлять українських туристів.
Також нагадаємо, що станом на 7 липня громадяни України можуть в'їхати в 23 країни світу. Цей перелік включає і держави, куди необхідна віза.