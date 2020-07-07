В Угорщині наплив мігрантів із України



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У 2019 році 21 тис . громадян з України подали документи на отримання посвідчення на постійне проживання в Угорщині

Чотири з десяти іммігрантів в Угорщині – українці

За останніми даними Центрального статистичного управління Угорщини, кількість іноземців, які приїжджають жити до країни, досягла нового рекорду. Чотири з десяти іммігрантів - це українці, натомість кількість тих, хто приїжджає з інших країн-членів ЄС, різко впала.

Про це пише Mukachevo.net.

Кілька років тому угорський уряд розгорнув величезну кампанію проти мігрантів з інших країн.

«Якщо ви приїхали до Угорщини, ви не можете забрати роботу в угорців», - про це заявляв уряд Угорщини на білбордах, встановлених по всій країні, починаючи з 2015 року. Відтоді, міграція стала у центрі уваги урядових кампаній. Наприклад, у парламентській партії «Фідес» навіть створений антиміграційний кабінет.

Натомість, за останніми даними Угорського статистичного управління, до Угорщини ніколи ще не приїжджало більше іноземців, ніж у 2019 році. Кількість іноземців, які просили дозвіл на постійне проживання в країні, становила 55 297 осіб.

У 2018 році ця кількість була 49 тисяч, у 2017 році - 36 тисяч, у 2016 році - лише 23 тисячі. Навіть за часів правління «лівих» під керівництвом Ференца Дюрчаня, яких зараз активно критикують в уряді як «промігрантських», кількість мігрантів ніколи не досягала навіть 36 тисяч осіб за рік.

Особливо «полюбили» Угорщину саме українці. Якщо у 2015 році влада Угорщини зареєструвала 1143 українських громадян, то у 2019 році вже 21 тис. громадян з України подали документи на отримання посвідчення на постійне проживання.

Це означає, що 40% іноземців, які приїжджають до Угорщини, - з України. Причин тому кілька. Однією є те, що угорська економіка змушена боротися з дефіцитом робочої сили. Тому для українців була спрощена процедура працевлаштування ще до епідемії коронавірусу.

Зросла за рік також в'єтнамська громада - з 1279 до 1961. Найбільше вихідців з цієї країни приїхало до Угорщини у 2014 році, коли кожен третій іммігрант був з Азії. Наразі їх загальна кількість складає близько 12 тисяч осіб.

Треті за кількістю - серби. Однак якщо іммігрантів із Сербії у 2007 році було майже 20%, то за останні роки їх кількість різко знизилася. Також різко зменшилася кількість людей, які приїжджають до Угорщини з інших країн-членів ЄС.

Хоча ще 10 років тому половина іноземців, які приїжджали до Угорщини, була з країн ЄС. Загалом до епідемії коронавірусу в Угорщині офіційно проживало 200 тис іноземних громадян. З них найбільше (77 905 чоловік) вказало основну мету - роботу. Серед інших: з категорія біженців під міжнародним захистом було трохи більше 5000 осіб.