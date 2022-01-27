Збій у системі «Рада»: депутати провели контрольне голосування

За результати перевірки 24 депутати не голосували, у кого з них не спрацювала система поки невідомо

Верховна Рада України провела «сигнальне» голосування для виявлення причин збою у системі голосування, який трапився під час провалення звільнення посади голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.

«Це голосування тестове. Можна голосувати будь-якою кнопкою. У кого не спрацюють картки – прохання підійти до нас звернутися. Ми відразу апарат цим питанням «озадачимо», – зазначив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

За результати «сигнального» голосування 24 депутати не голосували – у кого з них не спрацювала система поки невідомо.

У системі Рада стався технічний збій

Корнієнко також повідомив, що в системі «Рада» стався «збій в каналі 25». Він також анонсував службове розслідування.

«Щодо службового розслідування це також треба провести, щоб унеможливити це у майбутньому», – сказав перший заступник голови ВРУ.

На додачу, нардепи заявили, що у парламенті «15 років нічого не оновлювалося ні системне обладнання, ні пульти».

Нагадаємо, Рада не змогла звільнити голову Фонду держмайна та пішла на технічну перерву. Після голосування у парламенті було заявлено, що у деяких нардепів не спрацювала кнопка. Депутати запропонували оголосити перерву та перевірити систему голосування.