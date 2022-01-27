«Слуги народу» масово хворіють на Covid-19

У «Слузі народу» найбільше хворих на коронавірус за весь час пандемії

Серед народних депутатів партії «Слуга народу» виявлено 23 підтверджених випадків захворювання на Covid-19 – це найбільший показник за весь час пандемії. Про це повідомила речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.

«Станом на ранок 27 січня у фракції «Слуга народу» Covid-19 виявлено ще у 6 народних депутатів. В підсумку, станом на зараз хворіє 23 депутати. Це найвищий показник у фракції за весь період пандемії», – ідеться у повідомленні.

Як відомо, 26 січня було зафіксовано 17 випадків захворювання на коронавірус серед «слуг».

Прессекретар також зазначила, що у випадку зміни календарного плану Верховної ради народні депутати від «Слуги народу» продовжать працювати. Нині усі керівники фракцій підтримують ідею його зміни.

«Представники нашої фракції планують зосередитися над роботою в комітетах, на округах, у робочих групах, займатися підготовкою законопроектів, долучатися до інших форматів взаємодії в дистанційному режимі. А в разі потреби – зможуть оперативно зібратися на пленарне засідання», — додала Палійчук.

Раніше депутати повідомили, що Верховна Рада планує найближчим часом перейти на дистанційну роботу в комітетах через велику захворюваність серед народних депутатів та працівників парламенту.

27 січня Рада не змогла звільнити голову Фонду держмайна та пішла на технічну перерву. Відомо, що Дмитро Сенниченко перебуває на лікарняному.

Тим часом Україна оновила «коронавірусний» антирекорд: вчора виявлено понад 32 тис. хворих.