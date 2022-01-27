Рада не змогла звільнити голову Фонду держмайна та пішла на технічну перерву

Сенниченко не прийшов до парламенту на голосування, адже він на лікарняному

Народні депутати на пленарному засіданні в четвер, 27 січня, не змогли звільнити Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України (проєкт постанови №6382). У парламенті не вистачило голосів.

Перед голосуванням парламентарі вимагали, щоб Сенниченко прийшов до парламенту із звітом. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що голова фонду наразі перебуває на лікарняному. Депутат Дмитро Разумков додав, що питання може зачекати «тиждень-два». Водночас Стефанчук додав, що заява Сенниченка про звільнення давно надійшла до Верховної Ради, отже це питання може бути розглянуто за його відсутності та без звіту. Однак за звільнення голови фонду проголосувало лише 223 нардепи із 226 необхідних.

Після голосування у парламенті було заявлено, що у деяких нардепів не спрацювала кнопка. Депутати пропонують оголосити перерву та перевірити систему голосування.





Про те, що Сенниченко може покинути свою посаду, ЗМІ писали ще у листопаді 2021 року. Стверджували, що чиновник звільняється за власним бажанням. Називалися й основні причини звільнення: невдоволення окремих представників політикуму приватизацією. ЗМІ писали, що чиновник йде у відставку через «скандальну приватизацію заводу «Більшовик». Наступного дня після публікації посадовець підтвердив, що йде у відставку. Запевняв, що це його особисте бажання.

Дмитро Сеннниченко почав свою кар'єру у 1997 році – працював економістом в Національному банку України.

Протягом 2000 – 2001 року працював у Службі прем'єр-міністра на посаді міжнародного секретаря.

У 2013 – 2016 роках працював директором Jones Lang LaSalle в Україні, а також директором з розвитку бізнесу в СНД.

Крім того, був главою управління нерухомим майном та інфраструктурою в «Укрпошті».

Сенниченка призначили головою Фонду держмайна 19 вересня 2019 року.

Нещодавно Фонд державного майна похизувався результатами приватизації.

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