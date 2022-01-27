МОЗ назвав умови, коли можна отримати паперовий лікарняний

МОЗ дозволить видавати паперові лікарняні в окремих випадках до 1 травня

Паперові лікарняні можна отримати до травня у чотирьох випадках

Паперові листки непрацездатності (лікарняні) у чотирьох виняткових випадках продовжать видавати в Україні до 1 травня 2022 року, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Лікарі зможуть виписувати паперові лікарняні, якщо:

потрібно продовжити чи закрити листок непрацездатності, який було видано в паперовій формі до 1 жовтня 2021 р.;

сплив термін (сім днів), протягом якого лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я. У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я, а за її відсутності — головний лікар закладу;

відбувається усиновлення дитини протягом двох місяців з дати її народження, зазначеної у свідоцтві про народження. Листок непрацездатності видається на підставі рішення суду про усиновлення та свідоцтва про народження;

виникли технічні проблеми з передачею даних, що призводить до неможливості формування електронного листка непрацездатності протягом семи днів з дати створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність до усунення таких проблем.

«Водночас факт не підключення закладу охорони здоров’я до електронної системи охорони здоров’я не є підставою для видачі паперових лікарняних», – йдеться в повідомленні.

З 1 жовтня 2021 року в Україні розпочалась реформа електронних лікарняних. За даними МОЗ, станом на середину січня цього року від початку реформи електронних листків непрацездатності українці понад 4,5 млн разів скористалися новою послугою.

Напередодні нового року Кабмін виділив додаткових 1,75 млрд на лікарняні через пандемію.

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