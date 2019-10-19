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    Політика

    Збройна агресія Кремля спирається на російськомовне населення, – екскерівник військового штабу ЄС

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    <p>Віче проти русифікації України з нагоди Дня української писемності та мови. Київ, 9 листопада 2016 року</p> - Збройна агресія Кремля спирається на російськомовне населення, – екскерівник військового штабу ЄС

    Віче проти русифікації України з нагоди Дня української писемності та мови. Київ, 9 листопада 2016 року

    Фото УНІАН

    Військові сили у такому випадку «не є першочерговим засобом» – Перрюш

    Просування війни на захід Європи зупинила рішучість українців, але мало хто в Європейському союзі розуміє небезпеку, яка виходить зі сходу, і ще менше є таких, які готові на це реагувати.

    Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив генерал Жан-Поль Перрюш, колишній генеральний директор Військового штабу Євросоюзу в Брюсселі, відповідальний за виконання військових аспектів Європейської політики безпеки та оборони. Нині він є почесним президентом «ЄвроДефенс-Франс», пан’європейської асоціації вищих цивільних та військових чиновників, а також ділових людей, зацікавлених у питаннях європейської оборони.

    «Не маючи достатньою військової потужності для того, щоб підкорити ці (сусідні – ред.) країни військовим шляхом, і враховуючи свій власний досвід війни проти ворожо налаштованого населення в Афганістані і досвід інших країн, наприклад досвід США у В’єтнамі, – Росія усвідомила, що єдиний спосіб підкорити ці країни – через російськомовне населення, що живе на територіях цих країн. Це – російський ресурс, бо їх можна спрямувати проти урядів їхніх власних країн та їхніх інституцій. Це те, що відбулося у Придністров’ї в Молдові, у Грузії в районах Абхазії та Південної Осетії, а тепер в Україні – в Криму і на Донбасі», – зазначив генерал.

    За його словами, військові сили у такому випадку «не є першочерговим засобом».

    «Росія використовує військові інструменти для того, щоб підтримати російськомовне населення цих країн проти їхніх урядів. Таким чином Росія створює і поглиблює нестабільність у сусідніх країнах. Думаю, що нині ситуація вигідніша для Росії, ніж попередні, бо Росія завжди мислить у категоріях територіальних захоплень – чим більша територія Росії, тим величніша є ця країна. Я думаю, що це не так, але боюся, що пан Путін зі мною не погоджується», – наголосив Перрюш.

    Нагадаємо, спортивний журналіст розповів, що мова, якою розмовляють українські футболісти, також є частиною великої політики.

    ЄС Росія Путін мова агресія військові
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