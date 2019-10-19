Сенцов хоче опублікувати свої тюремні щоденники



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Сенцов виступив на Франкфуртській книжковій ярмарці Фото: Facebook Олега Сенцова

Сенцов не збирається нічого міняти в написаних в ті важкі дні щоденниках, «так вони будуть найчеснішими»

Колишній бранець Кремля режисер Олег Сенцов розраховує на публікацію своїх тюремних щоденників та продовження роботи над розпочатим перед полоном проєктом.

Про свої плани Сенцов розповів на Франкфуртській книжковій ярмарці - під час дискусії «Україна: 5 років боротьби», яку модерував письменник Андрій Курков.

«Я намагався вижити та робити корисні для себе речі: я звідти вивіз 15 зошитів, чернеток, це майбутні книги, сценарії, які я буду використовувати. І в найближчі роки вони будуть опубліковані та відзняті», - повідомив Сенцов.

Писати та знімати кіно про саму в'язницю, яка є «дуже нецікавим місцем», планів у режисера немає. Однак він сподівається на публікацію збірника тюремних розповідей про людей, з якими там зустрічався.

Вести щоденник Сенцов почав з третього дня голодування. Зберегти його від охоронців, які проводили обшуки кожен день, було непросто. Врятував лише поганий почерк Сенцова і те, що всім було відомо, що він пише книгу.

Сенцов не збирається нічого міняти в написаних в ті важкі дні щоденниках, «так вони будуть найчеснішими».

Також Сенцов сподівається, що буде переведена на німецьку мову його книга «Маркетер», яка вийшла нещодавно. І на те, що вийдуть його романи, написані в гумористичному стилі.

У режисера є плани почати знімати за проєктом «Носоріг», започаткованим ще до війни та анексії Криму. «Головна моя мета – знімати кіно – залишилася незмінною. Я розглядав і розглядаю літературу як певний доважок», - зізнався Сенцов.

До слова, Сенцов дав суперечливе інтерв’ю німецькому виданню Spiegel.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

Як відомо, Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.

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Джерело: Укрінформ