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    У світі

    Італія пропонує відновити переговори про розширення ЄС у листопаді

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    Італія пропонує відновити переговори про розширення ЄС у листопаді

    Франція, Данія та Нідерланди опираються відкриттю переговорів з Албанією та Північною Македонією щодо вступу до ЄС

    Прем’єр-міністр Італії заявив, що Рим запропонує Європейському Союзу відновити переговори про розширення блоку з Албанією та Північною Македонією в листопаді.

    Про це повідомляє Reuters.

    Прем’єр Джузеппе Конте заявив на пресконференції у п’ятницю, що рішення лідерів ЄС на саміті раніше цього ж дня не розпочинати переговори є «історичною помилкою».

    Як повідомлялося, Франція, а також Данія та Нідерланди опираються відкриттю переговорів з Албанією та Північною Македонією про вступ до ЄС.

    Париж каже, що перед Євросоюзом зараз занадто багато викликів, аби дозволити приєднання цих двох балканських держав. Серед викликів – запланований Brexit, зростання Китаю, російська загроза та міграція. Франція хоче, щоб Єврокомісія глибоко реформувала спосіб ведення переговорів про приєднання.

    За даними ЗМІ, у ЄС розглядали можливість перенести відкриття переговорів до квітня 2020 року або на оголошений саміт ЄС-Західні Балкани в Загребі наступного травня.

    ЄС саміт Франція Нідерланди Данія
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