Зеленська презентувала заклад, який не працює (фото)

Тато-школа, яку презентувала перша леді, запрацює лише за кілька місяців

Перша леді України Олена Зеленська під час поїздки до Полтави презентувала муніципальну тато-школу ТатоHub. Як пише місцеве видання Kolo, заклад зараз ще навіть не працює. Його відкриття заплановане на вересень.

«За участі першої леді відбувалася лише презентація закладу, а власне відкриття буде лише у вересні. Поки що триває підготовка до роботи», – пише ЗМІ.

Проте, це не завадило Олені Зеленській виступити в закладі, де вона висловила надію, що полтавський ТатоHub допоможе багатьом родинам стати щасливішими.

«Сьогодні я особливо хочу привітати татусів та їх діток, адже саме ви будете користуватися цим закладом. Сьогодні ми будемо багато говорити про свідоме батьківство, про долучення тат до догляду за дітьми, про рівноцінні обов’язки в родині. Але я б хотіла зупинитися на емоційній складовій, тому що 80% чоловіків, коли згадують про своє життя, шкодують, що замало часу проводили зі своїми дітками, коли вони були малими. Це про те, що вони нещасливі. І навпаки, діти, тати яких постійно залучені до їхнього життя, зростають більш впевненими в собі, успішнішими і краще почуваються при різних ситуаціях, зростають більш щасливими. Виходить, що складна на перший погляд задачка про щастя, вирішується за одну дію – додавання – тато плюс дитина», – звернулася у вітальному слові до всіх присутніх перша леді.

На захід також завітав надзвичайний і повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг та представник ООН.

ТатоHub у Полтаві має стати своєрідним простором для відповідального батьківства. Всі послуги заклад буде надавати батькам безкоштовно.

Як відомо, 16 червня до Полтави приїхали Тимошенко та Зеленська (фото, відео).