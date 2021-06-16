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    До Полтави приїхали Тимошенко та Зеленська (фото, відео)

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    Юлія Тимошенко виступає на мітингу в Полтаві - До Полтави приїхали Тимошенко та Зеленська (фото, відео)
    Юлія Тимошенко виступає на мітингу в Полтаві
    Фото: zmist.pl.ua

    До Полтави 16 червня з робочим візитом до міста приїхала перша леді

    У середу, 16 червня, поблизу Полтавської облдержадміністрації триває мітинг проти відкриття ринку землі. Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко бере участь у зібранні та виступає на сцені, пише «Зміст».

    Тимошенко каже, що приїхала разом із жителями Полтавщини висловити протест проти відкриття ринку землі.

    «Я бачу, що все, що ми робимо для захисту України має у вашому серці підтримку. Ви з’їхалися з усіх куточків Полтави, ми з вами разом. Така команда, як у нас, вона за всіх обставин, ніколи не здасть України. У вашому серці живе відповідальність за Україну», – розповіла вона.

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    До Полтави приїхали Тимошенко та Зеленська (фото, відео)
    До Полтави приїхали Тимошенко та Зеленська (фото, відео)
    До Полтави приїхали Тимошенко та Зеленська (фото, відео)

    Народне віче на захист землі від розпродажу:

    Також 16 червня до Полтави з робочим візитом до міста приїхала перша леді. Олена Зеленська відвідає в Полтаві два заходи. Вона завітала на відкриття муніципальної школи для татів, яка сповідуватиме ідею залученого батьківства – «Татоhub».

    Фото:zmist.pl.ua
    Фото:zmist.pl.ua

    «Хочу привітати татів та їхніх діток. Ви будете користуватися простором і демонструєте, що в нас є свідомі татусі. Наш рух до рівних можливостей бути батьками розвивається», – каже Олена Зеленська

    Також вона буде на презентації аудіогіду шведською мовою в Музеї Полтавської битви.

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    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина Олена Зеленська перша леді
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    До Полтави приїхали Тимошенко та Зеленська (фото, відео)