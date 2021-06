Байден із дружиною зустрілися із королевою Єлизаветою II (відео)

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден прибули до Віндзорського замку на зустріч із королевою Великої Британії Єлизаветою II. Про це повідомляє CNN.

«Її Величність вітає президента та першу леді на площі в Чотирикутнику Віндзорського замку. Після прибуття президента та першої леді почесна гвардія, сформована з гренадерської гвардії Першого батальйону королеви, зробила королівський салют і пролунав державний гімн США», – йдеться в повідомленні.



US President Joe Biden is invited to inspect the guard of honour at Windsor Castle



