Байден із дружиною зустрілися із королевою Єлизаветою II (відео)

Сьогоднішня зустріч – перша зустріч королеви «один на один» зі світовим лідером з моменту початку пандемії коронавірусу.

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден прибули до Віндзорського замку на зустріч із королевою Великої Британії Єлизаветою II. Про це повідомляє CNN.

«Її Величність вітає президента та першу леді на площі в Чотирикутнику Віндзорського замку. Після прибуття президента та першої леді почесна гвардія, сформована з гренадерської гвардії Першого батальйону королеви, зробила королівський салют і пролунав державний гімн США», – йдеться в повідомленні.



US President Joe Biden is invited to inspect the guard of honour at Windsor Castle



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Потім президент оглянув війська й приєднався до королеви та першої леді, аби поспостерігати за військовим маршем.

The Queen, President Biden and Dr Biden head inside Windsor Castle as the two heads of state enjoy afternoon tea. pic.twitter.com/DKdXEvWooN — Royal Central (@RoyalCentral) June 13, 2021

Після цього група вирушить у замок на свою зустріч.

Байден є тринадцятим американським президентом, який зустрівся із королевою, і дванадцятим під час її правління. Сьогоднішня зустріч – перша зустріч королеви «один на один« зі світовим лідером з моменту початку пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося, Президент США Джо Байден порушив королівський протокол під час зустрічі монарха Єлизавети II із лідерами країн Великої сімки на саміті у Великій Британії. Джо Байден разом із кортежем із 18 автомобілів приїхав на п'ять хвилин пізніше королеви під час зустрічі Єлизавети II із лідерами країн Великої сімки. Згідно з королівським протоколом, монарх Великої Британії має приїжджати на такі зустрічі пізніше глав виконавчої влади.