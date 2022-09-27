Україну тричі висунуто на цьогорічну премію Сахарова

У Європарламенті оголошено номінантів на премію Сахарова 2022 року

26 вересня у Брюсселі були представлені кандидатури на премію Сахарова. Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

У списку номінантів Україна представлена тричі.

Фракція «Європейської народної партії» висунула на премію «відважний український народ в особі президента Володимира Зеленського», фракції «Прогресивний Альянс соціалістів та демократів» і «Оновити Європу» висунули на премію народ України, а фракція «Європейські консерватори та реформісти» висунули номінантом Володимира Зеленського.

Усі фракції відзначили мужність українського народу та його відважне протистояння російській навалі.

«Вони борються за свободу, демократію та верховенство права. Вони щодня захищають європейські цінності на полі бою. Їхня жертва не повинна бути марною», – заявляють у «Європейській народній партії».

«Українці захищають свою свободу та незалежність, європейські цінності та наш континент. Вони виявили героїзм та згуртованість, рятуючи і доглядаючи поранених, евакуюючи мирних жителів, надаючи їжу та притулок, фіксуючи військові злочини та допомагаючи постраждалим», – наголошують автори номінації.

Серед інших номінантів на цьогорічну премію палестино-американська журналістка Ширін Абу Акле, яка протягом 25 років працювала на Al Jazeera і була застрелена 11 травня 2022 року під час висвітлення рейду Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на табір біженців у Дженніні.

Також номінантами на премію Сахарова висунуто австралійського журналіста, інтернет-активіста, засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, екологічну активістку та активістку корінних народів у Бразилії, лідера альянсу корінних народів Соні Гуажажарі та «Комісію правди в Колумбії».

3 жовтня комітети оголосять трьох фіналістів премії, 20 жовтня президент парламенту Роберта Мецола та лідери політичних груп визначать переможця, а 14 грудня у Страсбурзі відбудеться церемонія вручення.

Розмір премії, що присуджується Європарламентом, становить 50 тис. євро.

Премія Сахарова є головною нагородою Євросоюзу у сфері прав людини. Її присуджують за свободу думки. Вона була заснована в 1988 році на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова.

Раніше повідомлялося, що група Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті номінувала всіх українців і президента України Володимира Зеленського на премію Сахарова за свободу думки.