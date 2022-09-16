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Володимир Кличко отримав премію німецької медіаспільноти, якою нагородили українців

Альона Боженко
glavcom.ua
Володимир Кличко отримав премію німецької медіаспільноти, якою нагородили українців
Кличко отримає премію, якою нагородили українців
фото: Віталій Кличко

Кличко підкреслив, що ця нагорода – об’єктивна і українці її заслужили

Володимир Кличко від імені українців отримав премію німецької медіаспільноти «За мужність і стійкість українського народу в боротьбі проти російської агресії». Про це повідомляється на сайті мера Києва Віталія Кличка.

Церемонія відбулася в німецькому Потсдамі. Вручали премію експрезидент Європейської Ради Дональд Туск і Посол США у Німеччині Емі Гутмен. Також на церемонії з головною промовою виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

«Ми всі вражені мужністю українського народу в боротьбі за свою свободу і незалежність. Багато хто в Європі думав, що Путін захопить Україну за два тижні. Але українці своєю відвагою і незламністю цього не допустили і зламали плани Росії», – сказав Шольц.

Володимир Кличко, отримуючи відзнаку, підкреслив, що ця нагорода –  об’єктивна і українці її заслужили.

«Мені дуже приємно і хвилююче отримати цю премію. І я вдячний вам, що мені випала така честь, – підкреслив Кличко. – Можливо, сьогодні не час для нагород, але така відзнака – абсолютно об’єктивна і українці її заслужили! Заслужили своєю волелюбністю, мужністю і відданістю своїй державі, за яку сьогодні героїчно б’ються і помирають», – підкреслив Володимир Кличко.

Також він звернувся до канцлера Німеччини із закликом більше допомагати Україні.

«Ми вдячні за вашу підтримку. Але Україні потрібна більша допомога – економічна, зброєю, політична. І важливо – не тільки говорити, а й рішуче діяти. Українці діють рішуче і тому ми переможемо!», – сказав Володимир Кличко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народ України нагородили престижною німецькою премією в галузі ЗМІ M100 Media Award «за мужність та стійкість у боротьбі проти російського вторгнення». Від імені українського народу її прийме як «голос з Києва» колишній боксер Володимир Кличко, брат мера Києва Віталія Кличка.

Премію M100 Media Award присуджують з 2005 року за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів і взаєморозуміння у Європі. 

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