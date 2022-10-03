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Стартує Нобелівський тиждень. Одну з премій може отримати Зеленський

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стартує Нобелівський тиждень. Одну з премій може отримати Зеленський
У 2022 році на премію висунуто 343 кандидати, з них 251 особа та 92 організації
фото ілюстративне

Букмекери заявляють, що Володимир Зеленський має шанси здобути премію миру

Цього тижня оголосять лауреатів Нобелівської премії 2022. Про це повідомляється на сайті Фонду Нобеля.

Імена номінантів заборонено розкривати, але букмекери називають одним із фаворитів Володимира Зеленського. Президент України має шанси здобути премію миру.

У понеділок, 3 жовтня, Нобелівський комітет у Стокгольмі оголосить лауреатів премії з медицини. У вівторок стануть відомі лауреати з фізики, у середу – з хімії, у четвер – з літератури. Вже цієї п’ятниці у норвезькій столиці Осло назвуть лауреата премії за сприяння встановленню миру.

Після дворічної перерви лауреат премії з економіки у пам'ять про Альфреда Нобеля буде оголошений у столиці Швеції 10 жовтня.

Переможець у кожній номінації отримає Нобелівську медаль та диплом, а також грошову винагороду. Нобелівський фонд запросить лауреатів 2022, 2021 та 2020 років. Планується офіційна церемонія у Стокгольмському концертному залі та банкет у міській ратуші.

Нобелівський комітет повідомляє, що у 2022 році на премію висунуто 343 кандидати, з них 251 особа та 92 організації.

На тлі повномасштабної агресії РФ проти України президента Зеленського та український народ запропонували висунути на премію миру. У березні європейські політики звернулися до Нобелівського комітету з проханням продовжити термін реєстрації, який минув 31 січня, щоб внести нових кандидатів.

Раніше повідомлялося, що група Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті номінувала всіх українців і президента України Володимира Зеленського на премію Сахарова за свободу думки.

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Теги: Нобелівська премія Володимир Зеленський букмекери наука

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