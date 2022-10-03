Оголошено лауреата Нобелівської премії з фізіології та медицини

Сванте Паабо зробив відкриття стосовно людської еволюції

Нобелівську премію з фізіології або медицини у 2022 році отримав шведський біолог Сванте Паабо (Svante Pääbo) за відкриття стосовно геномів вимерлих гомінінів та людської еволюції. Про це повідомляється на сайті Фонду Нобеля.

Паабо секвенував геном неандертальця – вимерлого родича сучасної людини. А також зробив відкриття невідомого раніше гомініна з Денисової печери. Науковець виявив, що передача генів відбулася від цих вимерлих гомінінів до Homo sapiens після міграції з Африки приблизно 70 тисяч років тому.

«Цей давній потік генів для сучасних людей сьогодні має фізіологічне значення. Наприклад, впливає на те, як наша імунна система реагує на інфекції», – йдеться в повідомленні.

Це вже 112 Нобелівська премія з фізіології або медицини, яку вручають з 1901 року й пропускали усього дев'ять разів. Минулого року нею нагородили Девіда Джуліуса (David Julius) та Ардема Патапутіана (Ardem Patapoutian) за відкриття рецепторів температури та дотику. У 2020 році нагородили Харві Альтера (Harvey Alter), Майкла Хютона (Michael Houghton) та Чарльза Райса (Charles Rice) за дослідження вірусу гепатиту C.

Нагадаємо, що сьогодні стартував Нобелівський тиждень. На тлі повномасштабної агресії РФ проти України президента Зеленського та український народ запропонували висунути на премію миру. У березні європейські політики звернулися до Нобелівського комітету з проханням продовжити термін реєстрації, який минув 31 січня, щоб внести нових кандидатів.