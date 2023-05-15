Зеленський анонсував поїздку до Лондона

Глава державит зустрінеться із прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком

Сьогодні, 15 травня президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Великої Британії. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

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Зокрема у Лондоні запланована зустріч із прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

«Сьогодні – Лондон. Велика Британія – лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться. Зустрінуся з моїм другом Ріші. Проведемо предметні переговори тет-а-тет і делегаціями», – написав Зеленський.

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Нагадаємо, після свого візиту до Риму, президент України Володимир Зеленський 14 травня прибув до Німеччини, де зустрівся з німецьким колегою Франк-Вальтер Штайнмайером.

Також 14 травня, у Парижі відбулася зустріч Володимира Зеленського з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Зеленський подякував Макрону за його лідерство й висловив сподівання, що Франція підтримає принципове спільне рішення союзників щодо формування «коаліції винищувачів», на яке вже тривалий час очікує Україна.