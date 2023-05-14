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Візит Зеленського до Німеччини: перші подробиці (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Візит Зеленського до Німеччини: перші подробиці (відео)
фото: Офіс президента

Берлін, як відзначив глава держави, й надалі підтримуватиме Україну на усіх рівнях

Після свого візиту до Риму, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 травня прибув до Німеччини, де зустрівся з німецьким колегою Франк-Вальтер Штайнмайером. Сторони обговорили поточну ситуацію та інтенсивну співпрацю між країнами. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Берлін, як відзначив глава держави, й надалі підтримуватиме Україну на усіх рівнях, доки це буде необхідно.

«Перший візит до Німеччини з початку повномасштабної російської агресії. Ми обговорили поточну ситуацію та інтенсивну співпрацю між Німеччиною та Україною. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну політично, військово та фінансово доти, доки це буде необхідно. Дякую Німеччині за велику військову, економічну та фінансову підтримку перед обличчям агресивної війни Росії», – написав Зеленський.

Водночас після зустрічі з президентом Німеччини, канцлер Олаф Шольц прийняв Володимира Зеленського з військовими почестями в канцелярії. Вже після бесіди віч-на-віч й ще однієї дискусії в малих групах – запланована пресконференція.

Раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні, 14 травня прибув до штаб-квартири міноборони Німеччини. По всьому центру Берліна посилено заходи безпеки. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі.

До приїзду Зеленського уряд Німеччини вирішив виділити Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро. До нього увійдуть системи ППО, танки, БМП, артилерійські снаряди.

Теги: Німеччина Міноборони Володимир Зеленський президент Олаф Шольц танки відео системи ППО

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