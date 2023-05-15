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Візит Зеленського до Парижа: стали відомі подробиці

Діана Гасюк
glavcom.ua
Візит Зеленського до Парижа: стали відомі подробиці
Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном
фото з відкритих джерел

Пріоритетну увагу під час зустрічі було приділено питанням надання Францією військової допомоги Україні

У Парижі відбулася зустріч Володимира Зеленського з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Про це повідомляє сайт глави держави.

«Пріоритетну увагу під час зустрічі було приділено питанням надання Францією військової допомоги Україні, зокрема першочерговим потребам нашої країни для зміцнення своєї обороноздатності, захисту українського неба», – йдеться в повідомленні.

Також було обговорено практичну взаємодію з Французькою Республікою для посилення потенціалу сил оборони України, необхідного для ефективного контрнаступу й звільнення окупованих територій.

Зеленський подякував Макрону за його лідерство й висловив сподівання, що Франція підтримає принципове спільне рішення союзників щодо формування «коаліції винищувачів», на яке вже тривалий час очікує Україна.

Крім того, президенти обговорили питання взаємодії для ефективної реалізації української формули миру. Глава Української держави висловив сподівання на залучення до Глобального саміту миру, який має відбутися цього року, якомога більшої кількості країн світу, зокрема держав Глобального Півдня. Він подякував Еммануелю Макрону за його дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення Росією війни проти України та досягнення справедливого миру на основі української формули миру.

Під час зустрічі було також окремо обговорено питання підтримки Францією європейської та євроатлантичної інтеграції України. Зеленський подякував французькому лідеру за послідовну підтримку України на шляху до членства в ЄС і висловив сподівання на ухвалення рішення про початок у 2023 році переговорів про вступ України до Євросоюзу. 

Глава Української держави також обговорив із президентом Франції подальші кроки на шляху України до членства в НАТО. Володимир Зеленський окремо наголосив, що наша держава очікує на конкретні політичні рішення Вільнюського саміту НАТО у відповідь на заявку України на членство в Альянсі.

«Ми очікуємо від Альянсу конкретних рішень щодо чіткого алгоритму руху України до членства в НАТО та щодо гарантування безпеки нашої країни на період до набуття членства», – зазначив Президент України.

Раніше повідомлялося, що Після свого візиту до Риму, президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де зустрівся з німецьким колегою Франк-Вальтер Штайнмайером. 

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Теги: Франція держава Володимир Зеленський Україна президент звільнення

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