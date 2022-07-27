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Зеленський анонсував важливі політичні та дипломатичні події

Дзвенислава Карплюк
Вчора, 23:33 glavcom.ua
Зеленський анонсував важливі політичні та дипломатичні події
Зеленський анонсував важливі політичні та дипломатичні події
фото: Офіс президента

Президент зазначив, що важливі подіїі заплановані на другу половину цього тижня

Президент України Володимир Зеленський анонсував важливі політичні та дипломатичні події в Україні. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

Зеленський зазначив, що це пов'язано з відзначенням Дня Української державності. 

«Готуємося до дуже важливих політичних і дипломатичних подій, які заплановані на другу половину цього тижня. Передусім це стосується завтрашнього відзначення Дня Української Державності. Але не тільки цього. Будуть ще події, будуть ще новини. Щотижня посилюємо нашу державу, щотижня робимо речі, які зближують нас із Європейським Союзом, і щотижня забезпечуємо додаткові сили, щоб протистояти Росії», – наголосив президент.

Раніше Зеленський заявив, що незважаючи на війну, Україна буде відзначати усі важливі історичні дати, у тому числі День Незалежності.

Президент заявив, що в Україні було ухвалене важливе стратегічне рішення, що жодні дати, пов'язані з відомими людьми, і навіть окремі частини української історії, навіть невеличкі, «ми нікому не віддамо». Зокрема, це стосується дня української державності.

Зеленський також заявив, що українські військові зламають усі плани російських окупантів.

Раніше Президент пообіцяв окупантам відповідь на ракетні удари: спокійних ночей не буде.

 
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Теги: президент свята Володимир Зеленський

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