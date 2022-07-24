П'ять місяців повномасштабної війни. Зеленський звернувся до українців

Президент України заявив, що війна не зламала Україну і не зробить цього

В Україні вже п'ять місяців триває повномасштабна війна, яку Росія розв'язала 24 лютого. Президент Володимир Зеленський 24 липня звернувся до українців й закликав їх і далі боротися за перемогу. Звернення вийшло на офіційному Telegram-каналі глави держави й було підкріплене знімками, зробленими в різних регіонах держави.

На фото – і діти, і люди похилого віку, і, звичайно ж, наші відважні військовослужбовці, які щодня ризикують своїм життям заради спокою мільйонів.

«П’ять місяців. Після восьми років. Війна не зламала Україну і не зламає. Не зупинила життя у нашій державі й не зупинить. І точно не зробить нас заручниками того жахіття, яке окупанти принесли в нашу країну», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 39520 бійців.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили завдали влучного удару по позиціях, які займав підрозділ російського ОМОНу, привезеного на Донбас аж з-під японського кордону. Також ЗСУ на півдні знищили понад 50 рашистів та розгромили склад боєприпасів.