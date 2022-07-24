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    Новини

    П'ять місяців повномасштабної війни. Зеленський звернувся до українців

    П'ять місяців повномасштабної війни. Зеленський звернувся до українців
    фото з відкритих джерел

    Президент України заявив, що війна не зламала Україну і не зробить цього

    В Україні вже п'ять місяців триває повномасштабна війна, яку Росія розв'язала 24 лютого. Президент Володимир Зеленський 24 липня звернувся до українців й закликав їх і далі боротися за перемогу. Звернення вийшло на офіційному Telegram-каналі глави держави й було підкріплене знімками, зробленими в різних регіонах держави.

    На фото – і діти, і люди похилого віку, і, звичайно ж, наші відважні військовослужбовці, які щодня ризикують своїм життям заради спокою мільйонів.

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    П'ять місяців повномасштабної війни. Зеленський звернувся до українців
    П'ять місяців повномасштабної війни. Зеленський звернувся до українців
    П'ять місяців повномасштабної війни. Зеленський звернувся до українців
    П'ять місяців повномасштабної війни. Зеленський звернувся до українців
    П'ять місяців повномасштабної війни. Зеленський звернувся до українців
    П'ять місяців повномасштабної війни. Зеленський звернувся до українців
    П'ять місяців повномасштабної війни. Зеленський звернувся до українців
    П'ять місяців повномасштабної війни. Зеленський звернувся до українців

    «П’ять місяців. Після восьми років. Війна не зламала Україну і не зламає. Не зупинила життя у нашій державі й не зупинить. І точно не зробить нас заручниками того жахіття, яке окупанти принесли в нашу країну», – зазначив Зеленський.

    Нагадаємо, всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 39520 бійців.

    Раніше повідомлялося, що Збройні сили завдали влучного удару по позиціях, які займав підрозділ російського ОМОНу, привезеного на Донбас аж з-під японського кордону. Також ЗСУ на півдні знищили понад 50 рашистів та розгромили склад боєприпасів.

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    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ пропаганда війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    П'ять місяців повномасштабної війни. Зеленський звернувся до українців