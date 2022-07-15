Президент пообіцяв окупантам відповідь на ракетні удари: спокійних ночей не буде

Після Вінниці та інших терористичних ударів окупанти повинні відчути, що значить справедлива відповідь на терор

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що російські окупанти будуть відповідати за удари по Вінниці та інших містах України. Збройні сили України обов'язково це забезпечать. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

Глава держави відреагував на оголошення Єврокомісії про зміст нового пакету санкцій проти Росії. Він наголосив, що жорсткі європейські санкції повинні бути відповіддю на російські ракетні удари по містам України.

«Після Вінниці та інших терористичних ударів російської армії окупанти повинні відчути, що значить справедлива відповідь на терор. Зокрема відчути завдяки санкціям. Звичайно, свою частину відповіді обов’язково забезпечать Збройні Сили України. Спокійних ночей в окупантів не буде», – заявив президент.

Він повідомив, що вже почалося встановлення всіх винних, причетних до удару по Вінниці.

«І на національному рівні, і на міжнародному рівні зробимо все, щоб абсолютно всі російські вбивці відповідали за скоєне», – зазначив глава держави.

Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі.

В результаті російського удару по Дніпру, який стався сьогодні ввечері, загинуло троє людей.