Зеленський закликав ЄС відповісти на терор Росії, – звернення (відео)

Президент привітав рішення Великобританії розширити санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що на газовий терор Росії потрібно відповідати санкціями. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

«Сьогодні стало відомо, що Британія розширила санкційний список проти Росії. Додалися ще десятки людей і організацій. Це правильна тенденція, і я вдячний Британії за незмінну твердість у санкційних питаннях. Це приклад, який варто наслідувати й усім іншим у західному світі», – заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що сьогоднішні повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище $2 тисяч за тисячу кубів – це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти Росії.

«Оскільки для всіх зрозуміло, що це свідомий ціновий терор Росії проти європейців. Використовуючи «Газпром», Москва робить усе, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою. На терор потрібно відповідати. Відповідати санкціями», – підкреслив президент.

Зеленський пригадав, що окупанти знову вдарили ракетами по Півдню та Сході. Також президент пояснив, що за це ми будемо бити у відповідь.

Він зазначив, що 4 місяці Кремль не повідомляв своїм громадянам жодної інформації про втрати окупаційного контингенту. Президент України пригадав, що Росія втратила в Україні орієнтовно 40 тисяч одиниць особового складу та ще десятки тисяч поранених, скалічених.

Як відомо, 14 червня Росія скоротила поставки газу до Німеччини на понад 40% нібито через проблеми з турбіною, яку їй не могли повернути через санкції, запроваджені за війну в Україні. Хоча згодом турбіну «Газпрому» таки передали, в липні він повністю припинив поставки на 10 днів нібито через планово-технічне обслуговування. 21 липня постачання відновили, але лише на 40% від проєктної потужності.

25 липня «Газпром» анонсував зупинку на ремонт ще однієї турбіни. Через це постачання газу «Північним потоком» скоротиться вдвічі з 27 липня – до 20% від потужності газогону.

Також Росія розіслала клієнтам у Європі листа про форс-мажору щодо роботи «Північного потоку-1». Це означає, що документ може бути використаний для відмови від сплати штрафних санкцій. Лист посилив побоювання в Європі, що Москва може не перезапустити трубопровід після закінчення періоду технічного обслуговування у відповідь на санкції, введені проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

Нагадаємо, у Єврокомісії попереджали, що ЄС має готуватися до повного припинення постачання газу з РФ. Для пом'якшення наслідків такої потенційної ситуації там розробили план добровільного скорочення споживання газу на 15%, який передбачає можливість запровадження обов'язку щодо заощаджень в разі надзвичайної ситуації. Це викликало опір серед низки держав Євросоюзу, зокрема Іспанії, яка не залежить від російського газу.

Тоді очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до солідарності серед держав-членів, зазначивши, що наслідки газової кризи відчують всі.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що першочерговою метою ЄС залишається стати повністю незалежним від імпорту російського газу не пізніше 2027 року.