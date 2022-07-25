Зеленський розповів, як Україна відзначатиме День Незалежності в умовах війни

Гарант Конституції зауважив, що нині усі гроші йдуть сьогодні на фронт

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що незважаючи на війну, Україна буде відзначати усі важливі історичні дати, у тому числі День Незалежності.

Про це глава держави повідомив на спільній пресконференції з президентом Республіки Гватемала Алехандро Джамматеї Фая.

Зокрема, у президента запитали, як в Україні відзначатимуть День Незалежності 24 серпня в умовах війни.

«Поки що я не готовий говорити про формат 24 числа, тому що ми зараз у публічному просторі. Точно не хочеться попереджати наших агресивних сусідів щодо того, що буде відбуватися. Ще раз підкреслюю, а відбуватися буде», – сказав Зеленський.

Президент заявив, що в Україні було ухвалене важливе стратегічне рішення, що жодні дати, пов'язані з відомими людьми, і навіть окремі частини української історії, навіть невеличкі, «ми нікому не віддамо». Зокрема, це стосується дня української державності.

«Незважаючи ні на що, на те, що є війна, ми точно будемо відзначати усі важливі дати для нашої держави. Так, через безпекові умови не дуже гучно. Не можемо собі дозволити. Бо гроші усі йдуть сьогодні на фронт. Однак, ці дати будуть обов'язково у нашому календарі, у нашій пам'яті, для наших дітей. І ми це повинні обов'язково робити», – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що Україні «потрібно закінчувати російський наратив – хто від кого почав своє існування».

«День державності, День хрещення Київської Русі – це наша велика історія нашого великого народу», – наголосив Зеленський.

Він сказав, що не можна просто так зламати Українську державу, бо історія незламності вітчизняної державності нараховує не один рік, а є тисячолітньою. «Тому боремось, і тому, точно переможемо», – наголосив Зеленський.

Раніше Президент пообіцяв окупантам відповідь на ракетні удари: спокійних ночей не буде.