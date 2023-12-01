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Зеленський анонсував зміни щодо мобілізації (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський анонсував зміни щодо мобілізації (відео)
Володимир Зеленський подякував усім українським воїнам
фото: Офіс президента

Військове керівництво та Міністерство оборони мають представити президенту нові пропозиції щодо мобілізації та демобілізації в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Щойно провів засідання Ставки. Командувачі з фронту та Головком доповіли щодо ситуації на передовій – усі основні напрямки. Схід – Купʼянськ, Лиман, Марʼїнка, Авдіївка. Запоріжжя. Південь і, зокрема, наші дії в Херсонській області. Вдячний усім воїнам, які на фронті – у боях, на бойових постах. Дякую всім, хто допомагає захищати наші позиції – будує фортифікації, мінує шляхи, якими намагаються скористатися окупанти. Заслухав доповіді щодо постачання боєприпасів та зброї,  готуємо оновлені запити для комунікації з партнерами. Попереду – вагомий тиждень саме з погляду такої комунікації», – сказав він.

Заслухали на Ставці й доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України щодо ймовірних російських дій і міжнародної ситуації наступного року. – «Аналізуємо всі можливі сценарії, і має бути наш, український сценарій на 24-й рік. Конкретні операції із цілком конкретним обґрунтуванням, які дадуть Україні теж цілком конкретні результати. Саме під таку конкретику має бути розраховано все, що необхідно нашій державі, нашим бригадам».

Зокрема, за словами глави держави, це стосується й питань мобілізації. – «Усі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни. І це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований. Це питання про терміни – і для кожного, хто зараз у війську, – для демобілізації, – і для тих, хто прийде у військо. І це питання про умови. Це комплексні речі, які мають опрацювати військове керівництво та Міністерство оборони і які мають бути представлені Ставці для затвердження. Сьогодні були деякі пропозиції. Я чекаю на комплексні рішення».

Відбулося сьогодні і кілька важливих нарад. Глава держави заслухав міністра оборони та його першого заступника. 

«Маємо сьогодні й особливий дипломатичний результат – Росії тепер не буде в керівному органі Міжнародної морської організації. Це одна з найбільших та дуже впливова глобальна інституція, яка опікується безпекою судноплавства. Очевидно, що держава-терорист, яка перетворила Чорне море на поле битви, не може бути серед тих, хто впливає на діяльність Міжнародної морської організації. Увесь тиждень ми працювали над таким рішенням – і є результат. Я вдячний усім, хто допомагав», – зазначив Зеленський.

На закінчення президент ще раз привітав працівників і працівниць прокуратури України з їхнім професійним днем. – «Я вдячний усім, хто виконує таку роботу: прокурорам, детективам, слідчим, експертам, криміналістам. І всім у світі, хто підтримує таку роботу нашої держави. Дуже активно працює команда Міжнародного кримінального суду разом з українськими спеціалістами. Розслідування викрадення росіянами дітей на окупованих територіях нашої держави, депортації. І коли російські посадовці, російські злочинці отримають законні та справедливі вироки, зокрема, за депортацію наших дітей, це буде саме таким захистом людяності, на якому тримається нормальне життя у світі».

«Слава всім, хто б’ється й працює заради інтересів України та українців! Слава нашому найсильнішому народу. Народу, який сильний найбільше, коли вірить у себе та знає свої цілі», – завершив глава держави.

Нагадаємо, триває 646-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще один – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість зенітно-ракетних комплексів, два склади боєприпасів, радіолокаційну станції та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Теги: Володимир Зеленський війна мобілізація

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